خبرگزاری مهر، گروه استانها- قاسم بازیاری: در ایام مختلف سال عاشقان امام رضا علیهالسلام از جایجای ایران راهی سفری میشوند که مقصدش نه فقط شهری در شمالشرق ایران، بلکه حرم امن الهی در مشهدالرضا است.
آنان کیلومترها راه را با دل و جان میپیمایند، گاه با اتوبوس، گاه با خودروهای شخصی، و حتی برخی پیاده، تا خود را به آستان خورشید هشتم برسانند.
در مسیر طولانیشان، خستگی راه در برابر شوق دیدار رنگ میبازد. پیر و جوان، زن و مرد، کودک و سالمند، همگی با دلهایی روشن و اشکهایی از شوق، نام «یا رضا» (ع) را بر لب دارند.
جادهها پر میشود از پرچمهای سبز و سیاه، از نذریهای ساده و صمیمی، از صدای صلوات و نوای «رضا جان» که در هوای گرم جنوب و سپس نسیم خنک خراسان طنین میاندازد.
هنگامی که این زائران دلباخته پس از روزها سفر به گنبد طلایی امام رضا علیهالسلام میرسند، تمام خستگیشان به یکباره فرو میریزد.
اشک شوق، گونههایشان را میسوزاند و دلشان آرام میگیرد. آنان احساس میکنند که به خانهی خود بازگشتهاند، به پناهگاهی که روحشان در آن مأمن میگیرد. در صحن و سرای حرم، میان هزاران عاشق دیگر، دستانشان را به سوی گنبد بلند میکنند و از ته دل میگویند: «السلام علیک یا علی بن موسی الرضا». شوق زیارت امام رضا علیهالسلام، شوقی است که با خون در رگهای شیعیان جاری است.
این عشق، مرز و فاصله نمیشناسد. از جنوب سوزان تا شمال خنک، همه دلها به سمت مشهدالرضا کشیده میشود؛ زیرا هر دل عاشقی میداند که در آن بارگاه نورانی، نوری هست که غم را میزداید و امید را در جانها زنده میکند.
در میان اشک و لبخند ۴۳ زائر اولی از شهرستان دشتی به حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف شدند؛ سفری که نه تنها مسیر جغرافیا، بلکه عبور از دلهای مشتاق بود، طرح «مهر درخشان» پلی شد میان دشتهای جنوبی بوشهر و آستان ملکوتی امام مهربانیها.
صبحی آرام در مشهد، هوای صحن انقلاب بوی عطر گلاب و اشک شوق میداد، نسیم ملایمی گنبد طلایی را نوازش میداد. زائرانی از گوشهوکنار ایران، در میان زمزمه صلوات و نگاههای اشکآلود، قدم به صحن گذاشته بودند.
در میان جمع زائران، گروهی از شهرستان دشتی، که نگاهشان پر از حیرت و دلشان پر از شکر بود؛ همانها که نخستین بار، در برابر ضریح امام رئوف زانو میزدند.
طرح «مهر درخشان» به همت آستان قدس رضوی، کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی و با همراهی خیرین نیکاندیش شکل گرفته است تا فرصت زیارت برای زائر اولیها فراهم شود؛ مردمانی که سالها حسرت مشهد را در دل داشتند و اینک با دعای خیر مردم دیارشان، به آرزوی خود رسیدند.
حضور ۴۳ زائر اولی در کاروان
دبیر کانون خادمیاران رضوی شهرستان دشتی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در این کاروان ۴۳ نفر از خواهران و برادران شهرستان دشتی حضور دارند که برای نخستین بار به زیارت امام رضا (ع) آمدهاند.
حسین باغداری افزود: اعزام این کاروان نتیجه همدلی خادمیاران و همراهی خیرین است.
وی گفت: هدف ما تنها زیارت نیست؛ میخواهیم دلها به امام رضا (ع) گره بخورد و فرهنگ رضوی در زندگی مردم جاری شود.
آرزو داشتم امام رضا (ع) را ببینم
اما آنچه در میان جمع بیش از همه به چشم میخورد، چهرههایی بود که از اشک خیس شده بود و لبهایی که مدام زیر لب میگفتند: «السلام علیک یا علی بن موسی الرضا».
فاطمه دلیورانی از شهر کاکی با صدایی لرزان اما پر از شوق میگوید: باورم نمیشود اینجا هستم از وقتی بچه بودم آرزو داشتم امام رضا رو ببینم این اولین باره و دلم پر از آرامشه نمیتونم وصفش کنم.
دعوت امام رضا (ع)
در گوشهای دیگر محمد اعتمادی از خورموج دستهایش را بر سینه گذاشته و به ضریح نگاه میکند: احساس میکنم خود امام ما را دعوت کرده الان که این جام فقط میخوام بگم یاامام رضا، ممنون در میان زائران.
حیدر فرهادی مردی ۷۵ ساله از دشتی، با لبخندی میگوید: عمری آرزو داشتم بیام اینجا خدا رو شکر که قسمت شد از ته دل دعا میکنم همه مردم دشتی به زیارت بیان، امام رضا به همه نظر کنه.
تجدید عهدی عاشقانه با امام رضا علیهالسلام
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شور و اشتیاق مردم برای زیارت امام رضا علیهالسلام گفت: عشق به امام مهربانیها در دل مردم بوشهر و جنوب ایران ریشهای دیرینه دارد، هر ساله هزاران نفر از عاشقان اهل بیت علیهمالسلام از این مناطق، با وجود گرمای هوا و فاصلهی طولانی، راهی مشهدالرضا میشوند تا دلشان را در حرم ملکوتی حضرت آرام کنند.
عبدالرحیم افروغ افزود: این سفر برای مردم جنوب تنها یک زیارت نیست، بلکه تجدید عهدی عاشقانه با امام رضا علیهالسلام است. بسیاری از زائران با نذر و دعا، با پای پیاده یا با کاروانهای مردمی به این سفر معنوی میروند. دیدن اشک شوق در چشمان پیرزنان و پیرمردانی که پس از سالها آرزوی زیارت به حرم میرسند، بزرگترین پاداش خدمت ماست.
افروغ تأکید کرد: کانونهای خدمت رضوی در بوشهر تلاش میکنند تا زمینه حضور هرچه بیشتر مردم در این سفر نورانی را فراهم کنند، ما شاهدیم که این عشق روزبهروز در میان نسل جوان نیز شعلهورتر میشود، امام رضا علیهالسلام چراغ امید و محبت است، و مردم ما با تمام وجود به سوی این نور الهی حرکت میکنند.
ترویج فرهنگ مهربانی و خدمت
آن روز صحن و سرای امام رضا (ع) شاهد سجدههای طولانی و اشکهای ناب بود؛ اشکی که از دلهای ساده و پاک مردمان دشتی بر زمین حرم میچکید.
زائران در کنار گنبد طلایی، از خدا خواستند که آرامش، برکت و مهربانی را به شهرشان بازگرداند.
وقتی این زائران بازگردند حامل نوری از مشهد خواهند بود همین نور است که در خانهها و محلههای دشتی، فرهنگ مهربانی و خدمت را زنده میکند، این سفر آغاز یک دلدادگی تازه است.
نظر شما