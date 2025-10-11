درج ساخت ایران روی کالاهای صادراتی اختیاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان استاندارد طبق یک بخشنامه اعلام کرد؛ طبق مفاد تبصره یک بند ۶-۱-۲-۳ شیوهنامه ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی، در صورتی که کالای صادراتی از لحاظ ویژگیهای فنی و کیفی با استاندارد ملی ایران منطبق باشد، اما خریدار خارجی تقاضای تغییر در نوع بستهبندی یا حذف برخی نشانههای مندرج در استاندارد از جمله نشان استاندارد ایران یا عبارت «ساخت ایران» را داشته باشد، سازمان ملی استاندارد اجازه صدور گواهینامه انطباق با ویژگیهای فنی استاندارد را دارد و این امر مانع صادرات آن کالا نخواهد بود.
بر اساس این تبصره، شرط اصلی برای صدور گواهی انطباق، رعایت کامل الزامات فنی و کیفی استاندارد ملی مربوطه است و تغییرات در موارد ظاهری مانند بستهبندی، درج لوگو یا عبارات چاپی روی کالا مانعی برای صادرات محسوب نمیشود.
نظر شما