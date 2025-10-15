به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه در ساعات ابتدایی معاملات امروز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ صحنه نوسان و فشار عرضه در شاخص‌های اصلی بود. شاخص کل بورس تهران تا ساعت ۰۹:۵۵:۲۲ با کاهش ۳۷,۴۹۶.۳۳ واحدی معادل ۱.۲۴ درصد در سطح ۲,۹۷۸,۶۱۷.۵۳ واحد قرار گرفت تا پس از چند روز نوسان در بالای سطح ۳ میلیون واحد، بار دیگر شاهد اصلاح بین‌روزی باشد. شاخص هم‌وزن نیز با کاهش ۳,۱۵۶.۵۵ واحدی معادل ۰.۳۶ درصد به عدد ۸۶۹,۰۶۰.۴۱ واحد رسید.

عقب‌نشینی بعد از عبور از تراز ۳ میلیون؛ حمایت زیرپوستی بازارساز

بازار سهام که در روزهای اخیر موفق شده بود با اتکا به جریان نقدینگی و حمایت بازارساز از نمادهای خودرویی، از تراز ۳,۰۰۰,۰۰۰ واحدی عبور کند، امروز در ابتدای معاملات با فشار فروش مواجه شد. پس از آنکه شاخص کل در ادامه مسیر صعودی خود تا سطح ۳,۰۵۱,۳۴۱ واحد در روز دوشنبه پیش رفته بود، اکنون با افزایش عرضه در نمادهای شاخص‌ساز قدری عقب‌نشینی کرده است.

با این حال شواهد نشان می‌دهد بازارساز در نمادهایی مانند خودرو برای حفظ جهت کلی بازار فعال است و همچنان «زیر بازار» را گرفته تا از ریزش‌های سنگین جلوگیری کند. تحلیلگران معتقدند مادامی که شاخص در بالای مرز ۳ میلیون واحد تثبیت شود، می‌توان به تغییر نگرش بازار و تداوم روند صعودی در میان‌مدت امیدوار بود.

نماگرها در محدوده منفی؛ حجم و ارزش بالا

تا ساعت یادشده، ارزش کل معاملات بورس به ۵۹,۳۲۲.۹۷۸ میلیارد ریال رسیده است. تعداد معاملات ۲۰۶,۸۱۷ فقره و حجم دادوستدها نیز ۱۶.۵۲۳ میلیارد سهم است. در همین بازه، ارزش بازار کل بورس ۸۹,۲۱۶,۷۳۶.۶۸۶ میلیارد ریال گزارش شده است.

شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با کاهش ۶,۶۶۰.۵۶ واحدی در سطح ۵۲۹,۰۹۸.۸۳ واحد و شاخص آزاد شناور با کاهش ۵۰,۶۷۰.۲۲ واحدی در عدد ۳,۷۶۰,۵۵۳.۳۸ واحد قرار دارد. شاخص بازار اول نیز ۳۷,۴۰۳.۳۳ واحد پایین‌تر رفته و در عدد ۲,۳۳۶,۳۵۶.۵۰ واحد ایستاده است. شاخص بازار دوم اما با افت ۴۵,۵۵۷.۷۷ واحدی در رقم ۵,۵۱۸,۴۱۰.۳۸ واحد قرار گرفته است.

ارزش معاملات خرد و خروج نقدینگی

در حوزه معاملات خرد، ارزش ثبت‌شده برابر با ۴,۶۶۳ میلیارد تومان (معادل ۴۶,۶۳۰ میلیارد ریال) بوده که همچنان سطح قابل قبولی برای نیمه نخست معاملات به شمار می‌رود.

میزان خروج نقدینگی حقیقی به نفع حقوقی‌ها تا این لحظه ۶۲۸ میلیارد تومان برآورد شده است. از سوی دیگر، ۴۳۹ میلیارد تومان نیز از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده که نشانه‌ای از تمایل نسبی سرمایه‌گذاران به بازگشت به بازار سهام است.

صف‌های خرید و فروش؛ تثبیت در سطح هشدار متوسط

تا ساعت ۰۹:۵۵، تعداد ۱۲۱ نماد در صف خرید با ارزش ۹۹۵ میلیارد تومان قرار دارند و در مقابل، ۴۱ نماد صف فروش به ارزش ۷۷۳ میلیارد تومان دارند. ترکیب صف‌ها نشان می‌دهد که فشار فروش نسبت به روز قبل افزایش یافته، اما همچنان بازار در وضعیت نگران‌کننده قرار ندارد و نشانه‌های کنونی بیشتر از جنس اصلاح میان‌مدتی در دل روند صعودی هستند نه تغییر جهت کلی بازار.

پرتراکنش‌ها بر اساس تعداد معامله

مطابق معیار تعداد معامله در یک نماد، پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار در این زمان عبارت‌اند از:

خودرو با ۱۹,۱۵۵ معامله و ارزش ۱,۶۸۲.۵۵۷ میلیارد ریال؛

خساپا با ۱۰,۹۵۲ معامله به ارزش ۹۰۲.۲۶۹ میلیارد ریال؛

وبملت با ۱۰,۶۵۵ معامله؛

وتجارت با ۹,۵۰۱ معامله؛

و شپنا با ۴,۹۶۴ معامله.

در میان نمادهای متوسط نیز، «ذوب» با ۴,۸۴۹ معامله، و «شتران» با ۳,۴۹۶ معامله از نمادهای پرتراکنش محسوب می‌شوند. بیشتر این نمادها اگرچه در محدوده منفی معامله می‌شوند، اما حجم معاملاتشان نشان‌دهنده حضور فعال خریداران در قیمت‌های پایین‌تر است.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل

در ترکیب نمادهای مؤثر بر افت شاخص، «فملی» با ۵,۲۵۸.۲۸ واحد بیشترین اثر منفی را داشته است. پس از آن «فارس» با ۴,۰۰۶.۳۱ واحد، «فولاد» با ۳,۰۰۴.۷۳ واحد، «وبملت» با ۲,۷۷۹.۲۲ واحد، «پارسان» با ۲,۵۵۵.۵۲ واحد، «نوری» با ۲,۴۶۳.۸۸ واحد و «شپنا» با ۲,۳۵۶.۸۴ واحد در گام بعدی قرار دارند.

وضعیت فرابورس؛ خلاف جهت بورس

در بازار فرابورس ایران، شاخص کل تا ساعت ۰۹:۵۵:۵۵ با افزایش ۴۷.۸۶ واحدی معادل ۰.۱۸ درصد در سطح ۲۶,۳۰۱.۰۴ واحد قرار گرفته است. شاخص بازار اول فرابورس ۰.۳۵ درصد رشد کرده و تا ۹,۹۲۹.۲۱ واحد بالا رفته، در حالی که شاخص بازار دوم با افزایش ۱۴.۰۸ واحدی (۰.۱۴ درصد) به ۹,۸۵۰.۱۷ واحد رسیده است.

ارزش کل معاملات فرابورس تا این لحظه ۶۳۴,۱۹۵.۶۰۸ میلیارد ریال و حجم معاملات ۵.۴۰۵ میلیارد سهم است.

در میان نمادهای اثرگذار فرابورس، بپاس با ۳۰.۳۴ واحد، آریان با ۱۶.۴۹ واحد و وسپهر با ۱۴.۰۷ واحد بیشترین نقش مثبت را داشته‌اند.

پرتراکنش‌ترین نمادها در بازار فرابورس شامل «فزر» با ۳,۲۷۹ معامله، «وگردش» با ۳,۰۴۹ معامله، «کیسون» با ۱,۹۴۸ معامله، «انتخاب» با ۱,۵۷۸ معامله، «کرمان» با ۱,۲۳۷ معامله و «خاور» با ۱,۰۸۸ معامله هستند.

سنجش رفتار حقیقی‌ها و توزیع معاملات

میانگین سرانه خرید حقیقی ۵۸.۲ میلیون تومان و میانگین سرانه فروش حقیقی ۷۰.۹ میلیون تومان ثبت شده که نشان از ضعف نسبی تقاضای حقیقی دارد. از میان نمادهای بدون صف، ۱۹۹ نماد مثبت و ۳۱۲ نماد منفی ثبت شده که سهم نمادهای منفی نسبت به روز قبل افزایش یافته است.

اصلاح میان‌راه در مسیری پرابهام

تا این لحظه رفتار بازار را باید در قالب اصلاح بین‌روندی طبیعی ارزیابی کرد، نه تغییر مسیر. هرچند عقب‌نشینی شاخص زیر سطح ۳ میلیون واحد می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار روانی بر معامله‌گران وارد کند، اما اراده بازارساز برای کنترل جریان نقدینگی و حمایت از نمادهای شاخص‌ساز مشهود است.

پیش‌بینی می‌شود در صورت تثبیت دوباره شاخص بالای این تراز، تقاضا در روزهای آینده بازگردد. با این حال، ابهامات ژئوپلتیکی در منطقه، بازار سهام را همچنان در زمره پرریسک‌ترین بازارهای داخلی قرار داده و امکان بروز نوسانات تند را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد.

با وجود افزایش عرضه‌ها در نمادهای بزرگ، بازارساز همچنان با حمایت از سهام خودرویی روند بازار را کنترل کرده است. عقب‌نشینی امروز بیشتر نشانه اصلاح میان‌مدتی پس از چند هفته رشد مداوم است تا تغییر جهت کلی؛ با این حال، تداوم شرایط مبهم سیاسی منطقه، بازار را در وضعیتی پرریسک و قابل‌چرخش نگه داشته است.