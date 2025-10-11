دستگیری «مهدیه اسفندیاری» نمونه نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی است

میر قاسم مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستگیری مهدیه اسفندیاری، تبعه ایرانی در فرانسه، اظهار داشت: مسائل مربوط به زندانیان ایرانی در خارج از کشور شامل دو بخش میشود، بخشی از افراد مرتکب جرم شدهاند که در ایران نیز جرم محسوب میشود. بخش دیگر، مربوط به جرمهای ساختگی است.
وی ادامه داد: جرمهای ساختگی مصداق مسئله حقوق بشری است که کنوانسیونهای ژنو به صراحت به آن اشاره کرده که نباید از ابزار گروگانگیری برای رسیدن به امیال سیاسی استفاده کرد.
کارشناس مسائل بینالملل با اشاره به بازداشت تبعههای فرانسوی در ایران به جرمهای امنیتی، تأکید کرد: بنظر میرسد دولت فرانسه سعی داشته بعنوان یک ابزاری از این خانم استفاده کند و از این موضوع به نوعی از کارت مبادله استفاده کند، که این اقدامی زشت و برخلاف قوانین بینالمللی و حقوق بشری است.
وی افزود: دستگاه دیپلماسی باید فعالتر عمل کرده و زمینه آزادی خانم اسفندیاری را فراهم کند، چرا که اروپاییان از این موضوع سوءاستفاده میکنند.
