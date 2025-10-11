به گزارش خبرگزاری مهر، در پی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در مسابقات جهانی نروژ، معاون اول رئیسجمهور در پیامی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، ضمن تبریک این قهرمانی مقتدرانه به ملت ایران تاکید کرد: دولت وفاق ملی به شما پهلوانان ایران زمین افتخار میکند.
متن این پیام به شرح زیر است:
قهرمانی تیم ملی وزنه برداری کشورمان در مسابقات جهانی نروژ در ادامه موفقیتهای چشم گیر ورزشکاران کشورمان در رشتههای مختلف ورزشی که باعث طنین انداز شدن نام پر افتخار ایران در عرصههای بین الملل شده است غرور ملی و شادی و شعف ملت ایران را در پی داشته است.
این پیروزی بزرگ و غرورآفرین را به مردم عزیز کشورم، کادر فنی، اعضای تیم ملی وزنه برداری و جامعه ورزش صمیمانه تبریک می گویم.
صلابت توام با مهربانی، رقابت توام با دوستی، قدرت همراه با علو طبع اموری است که از ورزشکاران ما پهلوان میسازد که این خصلتهای نیک را در جوانان تیم ملی وزنه برداری به وضوح دیدم.
دولت وفاق ملی به شما پهلوانان ایران زمین افتخار میکند.
