به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی بعد از ظهر دوشنبه در نخستین نشست تعاملی با حضور معاونین و قضات دادسرای استان، بر ضرورت هماهنگی در اجرای برنامهها و سیاستهای مرتبط با سند تحول قضایی تأکید کرد و گفت: رسیدگی بهموقع به پروندهها و جلوگیری از ایجاد اطاله دادرسی از اولویتهای جدی دستگاه قضایی است.
وی با اشاره به اهمیت اجرای دقیق مفاد سند تحول قضایی، خواستار تمرکز ویژه قضات و کارکنان دادسرا بر تعیین تکلیف پروندههای مسن شد و تأکید کرد که رسیدگی سریع و قانونی به این پروندهها تأثیر مستقیم بر ارتقای کیفیت خدمات قضایی دارد.
دادستان کرمانشاه همچنین رعایت کامل اصول حقوقی و قانونی در روند رسیدگی را ضروری دانست و افزود: قاطعیت در برخورد با متخلفان و صدور آرای مستدل و منطبق با قانون باید همواره مورد توجه قرار گیرد تا رضایتمندی مردم از دستگاه قضایی افزایش یابد.
کریمی با اشاره به رویکردهای جدید پیشبینیشده در سند تحول قضایی گفت: استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای کاهش ورودی پروندهها، تسریع فرآیندها و تقویت نقش صلح و سازش در حل اختلافات، از جمله محورهایی است که دادسرا در اجرای آن اهتمام خواهد داشت.
در پایان این نشست، معاونین دادستان گزارشی مبسوط از اقدامات انجامشده در حوزههای تحت مدیریت خود ارائه کردند و برنامههای پیشِرو را تشریح نمودند. این نشست گامی مهم در مسیر ارتقای کارآمدی و اثربخشی دستگاه قضایی استان کرمانشاه در اجرای سیاستهای کلان قوه قضائیه ارزیابی میشود.
نظر شما