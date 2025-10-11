  1. اقتصاد
تسهیلات پرداختی بانک مسکن در طرح نهضت ملی به ۱۳۷ همت رسید

بانک مسکن از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، نسبت به پرداخت ۱۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب سهم‌الشرکه برای ساخت ۳۷۷ هزار و ۶۱ واحد مسکونی اقدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا نیمه مهرماه امسال، قرارداد تامین مالی ۳۸۶ هزار و ۴۸۸ واحد مسکونی در قالب ۵۷ هزار و ۵۰۰ پروژه نهضت ملی در بانک مسکن به امضا رسید.

ارزش این قراردادهای منعقده، ۱۸۳ هزار و ۳۷۲ میلیارد تومان است.

اولویت فعلی بانک مسکن تمرکز بر پروژه‌های با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فبزیکی است. هدف، تسریع در تکمیل و تحویل این واحدها به متقاضیان و همچنین بازگردادن منابع به چرخه تامین مالی از طریق فروش اقساطی و به کارگیری آن برای ساخت واحدهای جدید است.

بر این اساس، تا کنون، ۱۳۱ هزار و ۶۶۲ واحد مسکونی نهضت ملی تعیین تکلیف شده و به فروش اقساطی رسیده است.

از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا تاریخ مذکور، ۴۰۱ هزار و ۳۹۰ واحد مسکونی در قالب ۵۸ هزار و ۸۶۱ پروژه نهضت ملی از سوی نهادهایی همچون اداره کل راه ‌و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، سازمان همیاری شهرداری‌ها، قرارگاه امام حسن(ع) و ... به بانک مسکن معرفی شده است که ۲۱ درصد از این واحدها مربوط به خودمالکان است.

بانک مسکن با رویکردی مسئولانه و تلاش مستمر، در راستای تحقق مأموریت‌های راهبردی خود برای تسهیل خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه، همچنان به عنوان اصلی‌ترین نهاد تأمین مالی نهضت ملی مسکن فعال است و بیشترین سهم پرداخت تسهیلات هدفمند در این حوزه را داراست.

