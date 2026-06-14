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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

پیگیری قضایی حمله به تأسیسات آب شرب سیریک در مراجع داخلی و بین‌المللی

پیگیری قضایی حمله به تأسیسات آب شرب سیریک در مراجع داخلی و بین‌المللی

سیریک- رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: حمله به تأسیسات آب شرب مردم سیریک مصداق جنایت جنگی و پیگیری این جنایت در مراجع قضایی داخلی و بین المللی آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک،عارف اکبری دادستان مرکز استان هرمزگان، رحیمی معاون قضایی رئیس کل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، مهدوی مجد معاون قضایی رئیس کل، دهقان رئیس کل دادگستری شهرستان بندرعباس، بلادر رئیس دادگستری میناب، طاهری دادستان عمومی و انقلاب میناب، محمدی رئیس دادگستری شهرستان سیریک از مخازن ۵۰۰ و ۲۰۰۰ متر آسیب دیده بخش بمانی سیریک بازدید کرد.

قهرمانی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: تأسیسات آب شرب، در زمره اموال غیرنظامی و اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی قرار دارند و حمله به این‌گونه تأسیسات، طبق قواعد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه ممنوع است.

وی با اشاره به مستندات بین‌المللی این موضوع، گفت: مطابق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو، اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: همچنین برابر ماده ۵۴ همین پروتکل حمله، تخریب، از کار انداختن یا غیرقابل استفاده کردن اشیایی که برای بقای جمعیت غیر نظامی ضروری هستند، از جمله تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی، ممنوع اعلام شده است.

قهرمانی ادامه داد: از ساعات اولیه این حادثه، پرونده قضایی این موضوع تشکیل شده است و پس از تکمیل، برای طرح شکایت و پیگیری در مراجع قضایی بین المللی،به دادستان محترم کل کشور ارسال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان سخنان خود اظهار کرد: جا دارد از زحمات مدیران استانی و شهرستانی بخاطر رفع مشکل مردم در سریع ترین زمان ممکن،تشکر و قدردانی می نمایم.

شهیدیان نیز در این بازدید اظهار کرد: در بامداد بیستم خرداد ماه، با حملات موشکی آمریکا، مخزن ۵۰۰ مترمکعبی به صورت کامل و مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی حدود ۵۰ درصد تخریب شدند که با دستور محمد آشوری استاندار و تلاش مدیرعامل و نیروهای خدوم شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاه های اجرایی، ظرف ۲۴ ساعت، با استفاده از ظرفیت ۵۰ درصد باقیمانده، مشکل آبرسانی به مردم حل شده است و ان شاءالله در آینده با تامین بودجه لازم،این مشکل به صورت کامل، رفع خواهد شد.

کد مطلب 6860335

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