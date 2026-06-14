به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه رضا شهیدیان فرماندار شهرستان سیریک،عارف اکبری دادستان مرکز استان هرمزگان، رحیمی معاون قضایی رئیس کل و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، مهدوی مجد معاون قضایی رئیس کل، دهقان رئیس کل دادگستری شهرستان بندرعباس، بلادر رئیس دادگستری میناب، طاهری دادستان عمومی و انقلاب میناب، محمدی رئیس دادگستری شهرستان سیریک از مخازن ۵۰۰ و ۲۰۰۰ متر آسیب دیده بخش بمانی سیریک بازدید کرد.

قهرمانی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: تأسیسات آب شرب، در زمره اموال غیرنظامی و اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی قرار دارند و حمله به این‌گونه تأسیسات، طبق قواعد حقوق بین‌الملل بشر دوستانه ممنوع است.

وی با اشاره به مستندات بین‌المللی این موضوع، گفت: مطابق ماده ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو، اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد: همچنین برابر ماده ۵۴ همین پروتکل حمله، تخریب، از کار انداختن یا غیرقابل استفاده کردن اشیایی که برای بقای جمعیت غیر نظامی ضروری هستند، از جمله تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی، ممنوع اعلام شده است.

قهرمانی ادامه داد: از ساعات اولیه این حادثه، پرونده قضایی این موضوع تشکیل شده است و پس از تکمیل، برای طرح شکایت و پیگیری در مراجع قضایی بین المللی،به دادستان محترم کل کشور ارسال خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پایان سخنان خود اظهار کرد: جا دارد از زحمات مدیران استانی و شهرستانی بخاطر رفع مشکل مردم در سریع ترین زمان ممکن،تشکر و قدردانی می نمایم.

شهیدیان نیز در این بازدید اظهار کرد: در بامداد بیستم خرداد ماه، با حملات موشکی آمریکا، مخزن ۵۰۰ مترمکعبی به صورت کامل و مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی حدود ۵۰ درصد تخریب شدند که با دستور محمد آشوری استاندار و تلاش مدیرعامل و نیروهای خدوم شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاه های اجرایی، ظرف ۲۴ ساعت، با استفاده از ظرفیت ۵۰ درصد باقیمانده، مشکل آبرسانی به مردم حل شده است و ان شاءالله در آینده با تامین بودجه لازم،این مشکل به صورت کامل، رفع خواهد شد.