به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن کلهری ظهر یکشنبه در بازدید از طرح بهسازی مسیر اختصاصی ایستگاه راهآهن محمدیه قم اظهار کرد: عملیات روکش آسفالت این مسیر به پایان رسیده و اکنون در مرحله اجرای اقدامات ایمنی از جمله خطکشی، نصب علائم هشداردهنده و ایمنسازی کامل قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه طول این مسیر سه کیلومتر است، افزود: هرچند راه دسترسی ایستگاه محمدیه در زمره مسیرهای اختصاصی قرار میگیرد، اما با توجه به رویکرد خدمترسانی به مردم و تسهیل تردد مسافران، عملیات بهسازی آن با اجرای روکش آسفالت و اقدامات تکمیلی در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای قم تصریح کرد: بخشی از عملیات اجرایی این پروژه بهصورت امانی و با استفاده از توان فنی و ماشینآلات اداره راهداری قمرود – قنوات انجام شد که این اقدام ضمن افزایش سرعت پیشرفت طرح، منجر به کاهش چشمگیر هزینههای اجرایی نیز گردید.
کلهری ادامه داد: در این بازدید که با حضور فرماندار شهرستان قم و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان از جمله اداره کل راهآهن و شرکت توزیع برق قم صورت گرفت، گزارشی از روند اجرا و آخرین مراحل طرح ارائه شد.
وی همچنین به بازدید صورتگرفته از پروژه بهسازی محور جنتآباد حدفاصل ورودی ایستگاه محمدیه تا تقاطع جاده اصلی اشاره کرد و گفت: بهسازی این محور روستایی نقش مهمی در افزایش ایمنی کاربران ایستگاه و ساکنان روستاهای مسیر خواهد داشت.
کلهری درباره وضعیت اجرای پروژه بهسازی محور جنتآباد حدفاصل پل بقیع تا ایستگاه محمدیه اظهار کرد: طول این محور در مجموع ۱۴ کیلومتر است که تاکنون سه کیلومتر آن در قالب مسیر اختصاصی ایستگاه محمدیه بهسازی شده و ۱۱ کیلومتر باقیمانده نیز پیشبینی میشود تا پیش از پایان شهریورماه و همزمان با سفرهای تابستانی تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم میزان اعتبار اختصاصیافته برای اجرای پروژه بهسازی محور جنتآباد را در مجموع بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد.
فرماندار شهرستان قم نیز در حاشیه این بازدید با تقدیر از اقدامات انجامشده در حوزه بهسازی محورهای مواصلاتی، تأکید کرد: تکمیل این پروژهها ضمن تسهیل در تردد مسافران و کاربران ایستگاه محمدیه، بهطور مستقیم در ارتقای سطح ایمنی و رفاه ساکنان روستاهای منطقه نقشآفرین خواهد بود.
