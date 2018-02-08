محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز دهه مبارک فجر محافل انس با قرآن کریم در سراسر کشور در حال برگزاریست که یکی از این محافل نورانی روز جمعه ۲۰ بهمن ماه به همت کمیته قرآن دهه فجر استان البرز با حضور قاریان ممتاز و بین المللی برگزار می شود.

در این محفل انس با قرآن اساتیدی همچون مهدی غلام نژاد، مهدی عادلی و عبدالصمد مرزوقی آیاتی از کلام ا... مجید را تلاوت خواهند کرد و گروه تواشیح فاخر اعلی البرز نیز در ادامه به اجرای برنامه می پردازند.

علاقه مندان برای حضور در این محفل می توانند جمعه ۲۰ بهمن ماه در کرج، میدان سپاه، میدان والفجر، بلوار سرداران شرقی، هیئت انصار حضور یابند.

لازم به ذکر است، این محفل نورانی به همت گروه تلاوت و محافل رادیو قرآن به صورت زنده از رادیو قرآن پخش خواهد شد.