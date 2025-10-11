حادثه در کارخانه فروسیلیس دامغان؛ ۳ کارگر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حادثه‌ای همزمان با ظهر شنبه در کارخانه فروسیلیس دامغان به وقوع پیوست این حادثه در کوره کارخانه رخ داده و سه کارگر در آن به صورت شدید دچار مصدومیت شدند.

این سه کارگر دچار سوختگی هستند و بلافاصله با حضور عوامل امدادی و اورژانس به بیمارستان ولایت دامغان منتقل شدند تا مراحل درمان آنها صورت گیرد.

کارن یحیایی سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید حضور سه کارگر مصدوم در بیمارستان اعلام کرد: اورژانس سمنان بلافاصله این کارگران دچار حادثه شده را به بیمارستان منتقل کرده تا مراحل درمانی برای آنان انجام شود.

علت حادثه هنوز مشخص نیست اما گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که کوره فروسیلیس دامغان دچار حریق و سپس انفجار شده است و در نتیجه سه کارگر دچار سوختگی شدید شده‌اند.