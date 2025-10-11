به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کافی شاعر و منتقد ادبی، به بهانه ۱۹ مهر زادروز محمدرضا شفیعی کدکنی، شعر تازه‌ای سروده و آن را به این شاعر و پژوهشگر برجسته ادبیات معاصر تقدیم کرده است.

در ادامه شعر کافی را با هم می‌خوانیم؛

*

ای قطب نشابوری و ای کامل کدکن

ای پیر خراسانی و ای مرشد روشن

ای حجت بی‌حاجت و ای داعی داهی

ای راهب روحانی و ای شیخ مُبرهن

ای گلشن عطار به نام تو معطر

ای دفتر بلخیر به سعی تو مدون

ای نغز کلام تو حدیث متواتر

منشور تو هر آینه اخبار مُعنعن

ای رفته به داکا و دکن گوهر نامت

مشهور جهان گشته به تو قریه‌ کدکن

ای دفتر اوصاف تو هم‌سنگ کلیدر

نام تو کلید در ابیات مطنطن

ای دکمه‌ پیراهنت از نکته‌ دانش

وی سعی عرق‌چین تو در شور نوشتن

گلزار سخن را ورق نظم تو نزهت

چرخ ادب از کوکب نثر تو مزین

با کرسی درس تو مقام اُدبا چند؟

ای سخته‌سخن، گوهر الفاظ تو چندن

هم‌لوح فروزان‌فر و همتای همایی

شاگرد فرالاوی و استاد فروتن