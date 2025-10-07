به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: با تلاش شبانهروزی مجموعه انتظامی استان یزد و پیگیریهای فنی و اطلاعاتی پلیس فتا، بزرگترین باند کلاهبرداری کشور در فضای مجازی شناسایی و متلاشی شد.
بر اساس اعلام فرمانده انتظامی استان یزد، این باند از سال ۱۴۰۰ با ایجاد صفحات و کانالهای جعلی در شبکههای اجتماعی و انتشار تبلیغات دروغین در زمینههای مختلف از جمله خرید و فروش خودرو، صیغهیابی، فروش مغز استخوان و سایر فعالیتهای صوری، اقدام به فریب و کلاهبرداری از شهروندان سراسر کشور کرده است.
سردار احمد نگهبان فرمانده انتظامی استان یزد در تشریح جزئیات این عملیات گفت:اعضای این باند گسترده در پوششهای مختلف و با استفاده از بیش از ۶۳ دستگاه کارتخوان و ۱۰۰ سیمکارت تلفن همراه، مبالغ کلانی را از مردم دریافت میکردند، بررسیها نشان داد تنها در تراکنشهای اخیر این باند، مبالغی چون هفت میلیون و هفتصد هزار تومان، پنجاه میلیون، سی و دو میلیون، ده میلیون و چهارده میلیون تومان جابهجا شده است.
وی افزود:نیروهای انتظامی در مسیر تعقیب و شناسایی این افراد از یزد تا صالحآباد، مسافتی حدود هزار و سیصد کیلومتر را طی کردند، متهمان تاکنون از بیش از ۱۰ هزار نفر در نقاط مختلف کشور کلاهبرداری کردهاند.
به گفته فرمانده انتظامی استان یزد، کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و رصدهای دقیق، موفق به شناسایی و دستگیری دو نفر از سرشبکههای اصلی این باند در یکی از استانهای شرقی کشور شدند.در بازرسی از مخفیگاه متهمان، اسناد مالی متعدد، کارتخوانها، سیمکارتها و دفترهای حاوی اطلاعات جابهجایی پول کشف و ضبط شد.
سردار احمد نگهبان خاطرنشان کرد:در بررسی حسابهای بانکی متهمان، بیش از دو میلیارد تومان وجه نقد کشف شد که بخشی از آن صرف خرید خودروهای خارجی و چند واحد مسکونی در نقاط مختلف کشور شده است. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
پلیس فتا ضمن هشدار به شهروندان اعلام کرد: کاربران باید با آگاهی کامل از تهدیدات فضای مجازی، از اعتماد به تبلیغات و صفحات ناشناس خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق وبسایت رسمی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش دهند.
