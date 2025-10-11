به گزارش خبرنگار مهر، داود طبرسا، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور بیش از ۲۲۱ هزار مجوز کسب‌وکار به شکل الکترونیکی و بدون نیاز به حضور متقاضی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد شاخص پاسخگویی به‌موقع دستگاه‌های اجرایی به ۹۵ درصد رسیده است.

طبرسا با اشاره به آخرین آمار عملکرد درگاه ملی مجوزها در استان تهران گفت: طی این مدت، ۴۳۵ هزار و ۸۶۰ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است که از این تعداد، بیش از ۲۲۱ هزار مورد به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری متقاضیان صادر شده است؛ یعنی حدود ۵۱ درصد درخواست‌ها به شکل هوشمند و الکترونیکی پاسخ داده شده است.

وی در ادامه به روند پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: در همین بازه زمانی، ۱۵۷ هزار و ۵۹۷ درخواست به دلایل مختلف رد شده و ۱۵ هزار و ۶۴۶ درخواست نیز به‌دلیل انصراف متقاضیان متوقف شده است. همچنین در حال حاضر ۳۴ هزار و ۶۸۰ درخواست در مرحله بررسی قرار دارد که از این میان، ۲۱ هزار و ۳۷۲ درخواست با تأخیر مواجه هستند.

طبرسا تصریح کرد: شاخص ۹۵ درصدی پاسخگویی به‌موقع به این معناست که حدود ۹۵ درصد از درخواست‌های مجوز در زمان قانونی تعیین تکلیف شده‌اند. این موفقیت حاصل تمرکز بر هوشمندسازی فرآیندها، کاهش پیچیدگی‌های اداری و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است.

وی با تأکید بر اهمیت تسهیل و شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، با همکاری دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و سایر نهادهای مرتبط، در مسیر اجرای کامل دولت الکترونیک و حذف مراجعات حضوری، گام‌های مؤثری برداشته و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.