کشف ۱۷ تن نهاده دامی قاچاق در سنقروکلیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری، فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری در میدان شهید دکامی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۷ تن نهاده دامی کشف شد که ارزش ریالی آن بنا به نظر کارشناسان بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ منصوری تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی سنقروکلیایی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و حفظ امنیت اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.