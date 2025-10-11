  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

کشف ۱۷ تن نهاده دامی قاچاق در سنقروکلیایی

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از کشف ۱۷ تن نهاده دامی قاچاق به ارزش ۲.۵ میلیارد ریال در بازرسی از یک کامیون و دستگیری یک متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری، فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی این شهرستان حین کنترل خودروهای عبوری در میدان شهید دکامی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۷ تن نهاده دامی کشف شد که ارزش ریالی آن بنا به نظر کارشناسان بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ منصوری تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی سنقروکلیایی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و حفظ امنیت اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد خبر 6618835

