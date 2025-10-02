کشف ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در سنقروکلیایی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی سنقروکلیایی اظهار داشت: پس از اطلاع پلیس از فعالیت یک فرد در زمینه توزیع مواد مخدر، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران مبارزه با مواد مخدر انتظامی شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای فرد مورد نظر در یکی از روستاهای اطراف سنقروکلیایی شدند و طی عملیات مشترک و برابر حکم قضایی، مخفیگاه وی بازرسی شد.

فرامرز منصوری تصریح کرد: در بازرسی‌های انجام‌شده، ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای صدور حکم به مرجع قضایی معرفی شد.