پدرام فر: قوانین جمعیتی در کاشان اجرا شود

عفت پدرام فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قوانین مناسبی در حوزه جمعیت تصویب شده اما اجرای آنها در سطح کشور و شهرستان ضعیف است، اظهار کرد: بیتوجهی به اجرای این قوانین موجب نگرانی خانوادهها، بهویژه مادران و بانوان جوان شده است.
وی در ادامه با اشاره به قانون عفاف و حجاب ابراز کرد: اگرچه این قانون تصویب شده، اما سطح اهتمام به اجرای آن به اندازهای نیست که خانوادهها از امنیت فرزندان خود مطمئن باشند همچنین قابل ذکر است که اجرای مؤثر قوانین جمعیتی و حمایت از بانوان در کاشان ضروریست.
عضو شورای شهر کاشان همچنین با انتقاد از ساعات کاری جدید ادارات از ۶:۴۵ تا ۱۴:۴۵ تصریح کرد: این تصمیم برای بسیاری از بانوان شاغل، بهویژه مادران دارای فرزند خردسال، مشکلاتی ایجاد کرده است. لازم است با اصلاح قانون، امکان تعیین ساعات کاری شناور فراهم شود تا زنان بتوانند تعادل بهتری میان کار و خانواده برقرار کنند.
وی با تأکید بر لزوم بیمه زنان خانهدار افزود: تحت پوشش قرار گرفتن زنان خانهدار موجب کاهش فشار اقتصادی خانوادهها و افزایش تمایل به ازدواج و فرزندآوری میشود.
پدرامفر با اشاره به کمبود فضاهای تفریحی و فرهنگی ویژه بانوان در کاشان گفت: نبود محیطهای امن و مناسب برای تفریح بانوان یکی از خلأهای مهم فرهنگی شهر است که باید بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به جمعیت ۴۰۰ هزار نفری کاشان افزود: این شهر با سهم قابلتوجهی از بانوان، نیازمند توجه ویژه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است تا مشکلات جوانان و خانوادهها کاهش یابد.
عضو شورای اسلامی شهر کاشان در پایان از اقدامات مسئولان برای مقابله با آسیبهای اجتماعی ناشی از حضور اتباع غیرمجاز قدردانی و بر تداوم این رویکرد برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان تأکید کرد.
