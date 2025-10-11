برگزاری بیش از ۲۷۰۰۰ جلسه مشاوره در چهارمحال و بختیاری

معصومه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فردی که عملکرد خود را در سطح قابل قبولی از رفتار عاطفی و رفتاری تنظیم کند، دارای سلامت روان است و از نظر بهزیستی سلامت روان زیستن در شرایط بهتر است.

وی تصریح کرد: این سلامت روان به فرد این امکان را می‌دهد که با مشکلات و استرس‌های زندگی کنار بیاید، بر دوستان و اطرافیان خود تأثیر خوب داشته باشد و نقش‌های اجتماعی را به خوبی ایفا کند.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری افزود: هر فردی یک بار به دنیا می‌آید و یک بار فرصت زیستن دارد، به همین دلیل هر تعامل اجتماعی مثبتی که داشته باشد و بتواند بر هنجارهای اجتماعی به خوبی غلبه کند، آرامشی خواهد داشت که به واسطه آن عملکرد فرد به اجتماع بهبود یافته و زندگی بهتری نیز داشته باشد.

محمدی افزود: قانون‌گذار مأموریت سازمان بهزیستی را سلامت اجتماعی تعریف کرده است، اما اگر سلامت روان فردی به خوبی تأمین شود و فرد تأثیرگذاری خوبی بر فرایند ذهن و روان خود داشته باشد، سلامت اجتماعی که در اجتماع کارکرد دارد را به‌خوبی می‌تواند تأمین کند.

وی ادامه داد: همه ما به سلامت جسم اهمیت می‌دهیم، اما متأسفانه برای تأمین سلامت روان آن‌گونه که باید فرهنگ‌سازی نشده است و زمانی ما می‌توانیم سلامت اجتماعی خوبی داشته باشیم که بتوانیم سلامت جسم و روان را توأم با هم در نظر بگیریم.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: بهزیستی در راستای تأمین سلامت روان اقدام به برگزاری مشاوره‌های روان‌شناختی، درمان‌های گروهی، برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های توانمندسازی کرده است.

محمدی بیان داشت: ساختار حوزه سلامت اجتماعی در سازمان بهزیستی به ارائه آموزش، خدمات روان‌شناختی و مشاوره‌ای برای آحاد مردم کرده است و اکثر آموزش‌ها در زمینه عزت نفس، توانمندی افراد، شیوه و تعامل سازنده نوجوان با خانواده و مدرسه است و برای دانش‌آموزان از سنین نوجوانی و بلوغ برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: بهزیستی ۴۶ مرکز مشاوره فعال در بخش خصوصی و یک مرکز مشاوره فعال در بخش دولتی دارد، همچنین خط ۱۴۸۰ به‌صورت تلفنی و ۲۴ ساعته مشاوره رایگان خدمات مشاوره‌ای در زمینه تحصیل، نوجوانی، جوانی و… به افراد ارائه می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: تأمین سلامت روان یک وظیفه فردی نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است که همه مسئولین و مردم در آن سهیم هستند و نیاز است در ساختار سلامت روان فعالیت شود تا میزان کم‌تری از آسیب‌های اجتماعی را شاهد باشیم.

محمدی عنوان داشت: مرکز تلفنی سلامت روان ۱۴۸۰ در ۶ ماه نخست سال جاری ۱۲ هزار و ۳۷۰ مورد تماس خدمات مشاوره‌ای داشته، یک هزار نفر به مرکز مشاوره دولتی مراجعه کرده و ۹ هزار و ۱۵۳ نفر به مراکز غیر دولتی مشاوره مراجعه داشته‌اند و به‌طور کلی ۲۷ هزار و ۳۰۵ جلسه مشاوره برای ارائه خدمات به مردم برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: ۸۳ کودک در این مدت در غربالگری اضطراب غربال شده و ۲۰ نفر از آن‌ها نیاز به روانشناس داشتند، همچنین برای یک هزار و ۶۰۰ نفر آموزش پیش از ازدواج انجام شده، ۲ هزار آموزش «زندگی خانواده»، برگزار شده و برای ۵۳۰ نفر آموزش بلوغ صورت گرفته است.