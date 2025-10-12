به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حقشناس اظهار کرد: در راستای ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش کیفیت فضای سبز، سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان با همکاری مناطق پانزدهگانه شهرداری اقدام به کاشت گلهای فصل پاییزه با رنگبندیهای زیبا کرده است.
وی افزود: برای تکمیل زیباییهای شهر کاشت گلهای داوودی، همیشه بهار، بنفشه، شببو پاییزه و مینا با تنوع بالا در دستور کار قرار گرفته است که این عملیات از اواسط پاییز تا پایان آبان سال جاری ادامه خواهد داشت.
به گفته مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان، بهمناسبت بازگشایی مدارس عملیات گلکاری اطراف مدارس همراه با رفع خطر موانع دید رانندگان از بیستم شهریور تا دهم مهر سال جاری تحت عنوان اقدامات ستاد مهر در بخش فضای سبز انجام شد.
