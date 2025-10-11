کشت پاییزه در گچساران، همراه با کم بارشی و افزایش دما

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا عطازاده عصر شنبه در جلسه کشت پاییزی شهرستان گچساران اظهار کرد: موفقیت در کشت پاییزه، نه تنها تضمین کننده درآمد کشاورزان در سال آتی است بلکه نقش مستقیمی در کاهش وابستگی، تنظیم بازار داخلی و حفظ امنیت غذایی شهرستان و حتی کشور ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: شهرستان گچساران دارای ۳۴ هزار و ۷۷۹ هکتار اراضی با پتانسیل کشاورزی دارد که از این میزان ۳۱ هزار ٨۵۹ هکتار زراعی و مابقی باغات هستند.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران بیان کرد: در این شهرستان حدود ۱۵ هزار هکتار از اراضی آبی و ۱۷ هزار هکتار اراضی دیم داریم که وابستگی به بارش فصلی و رطوبت خاک دارد و سطح زیر کشت پاییزه بر اساس این ظرفیت‌ها تعریف می‌شود.

وی تدوام خشکسالی و کاهش ذخایر سد و منابع آبی زیر زمینی را از مهمترین مانع در تحقق اهداف زراعی سال گذشته در کشت پاییزه دانست و تاکید کرد: حدود ۲٨ درصد از ظرفیت‌های برنامه ریزی شده سال گذشته محقق نشد.

عطازاده افزود: بر اساس الگوی کشت پاییزه مصوب شده سال گذشته انتظار می‌رفت سطح قابل توجهی زیر کشت محصولات استراتژیک برود اما متاسفانه فقط ۱۶ هزار هکتار از الگوهای ابلاغی محقق شد.

وی تصریح کرد: با وجود محدودیت‌ها بیشترین سطح زیر کشت در سال گذشته به گندم آبی با ۷ هزار و ۱۲۳ هکتار تخصیص یافت که این رقم نشان دهنده تمرکز تولید کنندگان بر محصول اصلی و تأمین امنیت مواد غذایی در شرایط سخت است.

اولویت در کشت پاییزه امسال تأمین مواد خام صنایع تبدیلی و امنیت غذایی است

رئیس جهاد کشاورزی گچساران با بیان اینکه امسال ۲۲ هزار و ۴۷۰ هکتار سطح ابلاغی الگوی کشت پاییزه در شهرستان وجود داشت، اظهار کرد: اولویت در کشت پاییزه امسال تأمین مواد خام صنایع تبدیلی و امنیت غذایی از طریق افزایش سطح زیر کشت غلات است.

وی افزود: طبق الگوی ابلاغی کشت پاییزه امسال حدود ۱۹ هزار هکتار کشت غلات ،۷٨۰ هکتار حبوبات ،۴۹۵ هکتار سبزی جات ،۹۳۵ هکتار علوفه دامی ،۴۱۰ هکتار دانه‌های روغنی ،۶۴۰ هکتار جالیز که در مجموع ۱۱ هزارو ۷۰۵ هکتار کشت آبی و ۱۰ هزار ۷۶۵ هکتار کشت دیم ابلاغ شده است.

عطازاده از توزیع یک هزارو ۱۲۳ تن کود در بین کشاورزان خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی نیاز بذری شهرستان امسال ۲ هزار و ۵۰۰ تن است که جهاد کشاورزی استان تاکنون ۶۳۰ تن آن را تأمین کرده است.

بارش پاییزه کمتر از نرمال خواهد بود

رئیس اداره هواشناسی شهرستان گچساران هم گفت: به لحاظ پیش بینی بلند مدت هواشناسی، امسال بارش پاییزه کمتر از نرمال خواهد بود و بارش‌ها از نیمه دوم آبان شروع و آذر ماه تا حدودی نرمال خواهد بود.

امید حسینی افزود: به لحاظ دمایی نسبت به مشابه سال گذشته نیم تا یک درجه افزایش دما خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: با توجه به کم بودن بارش باران کشاورزان کشت خود را به تعویق بندازند تا از خسارت کشت، داشت و برداشت محصولات جلوگیری شود.

رئیس اداره هواشناسی شهرستان گچساران اضافه کرد: در سال گذشته متاسفانه میزان بارش باران در شهرستان گچساران ۱۷۰/۳ دهم بوده که بسیار نا امید کننده است.

وی افزود: بارش باران در پاییز امسال کمتر از نرمال ولی در زمستان نرمال خواهد بود.