معاون فرماندار خمیر: عرضه آرد خانه‌پز هوشمندسازی می‌شود

بندرعباس- معاون فرماندار خمیر از هوشمند سازی توزیع آرد برای پخت خانگی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه جلسه کمیته آرد و نان شهرستان خمیر به ریاست اسماعیل جیبا، معاون هماهنگی امور عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری شهرستان خمیر و با حضور مسئولان تعاونی روستایی استان هرمزگان و سایر اعضای کمیته، در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار خمیر با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی عرضه آرد خانه‌پز گفت: با اجرای این طرح، توزیع آرد خانه‌پز به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های هوشمند انجام می‌شود تا تخصیص سهمیه‌ها بر اساس نیاز واقعی خانوارها صورت گیرد.

اسماعیل جیبا افزود: هدف از هوشمندسازی، مدیریت دقیق منابع و توزیع عادلانه آرد در بین شهروندان است با اتصال نانوایی‌ها و مراکز عرضه به سامانه‌های دیجیتال، میزان آرد تخصیصی و مصرفی هر واحد به‌صورت برخط قابل رصد خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت نظارت اظهارکرد: تمام نانوایی‌ها تحت نظارت دقیق قرار می‌گیرند و گشت‌های مشترک به‌صورت مستمر فعالیت واحدهای نانوایی را بررسی می‌کنند.

معاون فرماندار خمیر با تأکید بر موضوع کیفیت پخت نان و رعایت اصول بهداشتی گفت: نان یکی از اصلی‌ترین مواد غذایی در سبد خانوار است و کیفیت آن تأثیر مستقیم بر سلامت مردم دارد لازم است نانوایان ضمن رعایت اصول فنی و بهداشتی در پخت نان، نظافت محیط کار را در اولویت قرار دهند.

جیبا تأکید کرد: به‌صورت دوره‌ای کلاس‌های آموزشی برای ارتقای مهارت نانوایان برگزار گردد تا کیفیت نان در شهرستان به سطح مطلوب برسد.

