هاشمی: ورزشگاه شهید نصیری آماده میزبانی از لیگ برتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد هاشمی با اشاره به تلاش شبانه روزی برای رفع ایرادات ورزشگاه شهید نصیری گفت: زیرسازی و تعویض چمن ورزشگاه با کشت چمن طبیعی چهار فصل، گرمایش چمن طبیعی، جایگاه خبرنگاران، تعمیر تابلوی ورزشگاه داخل زمین، افزایش نور ورزشگاه در مرحله اول و تعویض و تعمیر اتاق کنفرانس خبری از جمله اقدامات انجام گرفته است.

وی همچنین تعویض ورودی خبرنگاران، تعمیر و افزایش میکسدون تیم‌ها، تعمیر ورودی تیم‌ها و رمپ اتوبوس‌های اتاق رسانه، اتاق یگان ویژه، اتاق توپ جمع کنان، اتاق عکاسان و استودیوی صداوسیما در مرحله دوم را مهمترین اقدامات انجام شده برای آمادگی ورزشگاه شهید نصیری برای میزبانی از بازی‌های چادرملو در لیگ برتر برشمرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد افزود: برای بهسازی ورفع ایرادات و آمادگی ورزشگاه شهید نصیری بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

گفتنی است مسؤل استانداردسازی ورزشگاه‌ها فردا برای چندمین بار به یزد سفر می‌کند تا در صورت تأیید، بازی چادرملو اردکان و خیبر خرم آباد از هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، روز دوم آبان ماه در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار خواهد شد.