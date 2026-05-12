۱۹۳ میلیارد تومان کالای احتکار شده در هندیجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیسی و گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در هندیجان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی‌ قضائی و همکاری سایر اعضا ستاد مشترک مبارزه با احتکار شهرستان بازرسی‌های میدانی از تعداد زیادی انبار کالای سطح شهرستان انجام شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در نتیجه این عملیات، ۱۷ انبار محل احتکار کالا شناسایی و مهروموم شدند و در بازرسی از آن‌ها مقادیر قابل توجهی از کالاهای خانگی و سرمایشی شامل انواع کولر دوتیکه و پنجره‌ای، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و مایکروفر و... کشف شد.

سردار میرفیضی با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالاهای احتکار شده را حدود ۱۹۳ میلیارد تومان برآورد کردند، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هر گونه احتکار کالا و یا تخلفات اقتصادی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و سامانه ۱۲۴ اطلاع‌رسانی کنند.