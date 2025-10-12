بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال آبی جاری، استان کرمانشاه نسبت به سال قبل با ۲۲ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت با ۳۶ درصد کاهش بارندگی مواجه بوده است. این وضعیت باعث شده کرمانشاه یکی از خشک‌ترین سال‌های خود در پنج دهه گذشته را تجربه کند.

وی افزود: انباشت خشکسالی‌های متوالی و برداشت‌های بیش از حد از منابع زیرزمینی موجب شده امسال نیز با پدیده «پاییز غیرنرمال» روبه‌رو باشیم و ضرورت دارد مدیریت منابع آب با دقت بیشتری دنبال شود.

درویشی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران کم‌آبی گفت: «در حال حاضر جهاد کشاورزی استان همکاری بسیار خوبی در راستای اجرای برنامه سازگاری با کم‌آبی دارد و با حمایت مدیریت ارشد استان، دستگاه قضائی، انتظامی، امنیتی و رسانه ملی، برنامه‌های کنترل برداشت و تعادل‌بخشی منابع آب در حال اجراست.»

رئیس شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تأکید کرد: استمرار این همکاری بین‌بخشی، شرط لازم برای عبور ایمن از سال خشک پیش‌رو و تأمین پایدار منابع آبی مورد نیاز بخش‌های مختلف استان است.