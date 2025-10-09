بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی طرح تعادل‌بخشی منابع آب، انسداد چاه‌های غیرمجاز است که بر اساس سیاست‌گذاری‌های ابلاغی، باید تا پایان سال جاری هزار و بیست و نه حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان مسدود شود.

وی افزود: در همین راستا و با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی، روز گذشته ۱۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در دشت میان‌دربند و دو حلقه در دشت کنگاور مسدود شد.

مدیرکل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تصریح کرد: اجرای این طرح با هدف جلوگیری از افت سطح آب‌های زیرزمینی و حفظ منابع حیاتی استان در حال انجام است و روند انسداد چاه‌های غیرمجاز در سایر مناطق استان نیز تداوم دارد.

درویشی تأکید کرد: در صورت ادامه برداشت‌های غیرمجاز، منابع آب زیرزمینی با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد و این مسئله تأمین آب شرب و سایر مصارف حیاتی را به خطر می‌اندازد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با همراهی نهادهای مرتبط، اجرای دقیق برنامه‌های تعادل‌بخشی را تا دستیابی به شاخص‌های مطلوب مدیریت منابع آب ادامه خواهد داد.