کارشناس هواشناسی:وزش باد شدید استان ایلام را فرا می گیرد

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، گفت: تا پایان هفته نوسانات چشمگیر دمایی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود.

وی افزود: در نواحی سردسیر استان، هوای شبانه به‌طور قابل‌توجهی سرد است و کمینه دما در این مناطق بین ۱۰ تا ۱۴ درجه سانتی‌گراد نوسان خواهد داشت.

احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: روز دوشنبه وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که بر همین اساس، هشدار سطح زرد از سوی هواشناسی صادر شده است.

به گفته وی، سرعت وزش باد به گونه‌ای خواهد بود که احتمال آسیب به سازه‌های سبک، تابلوهای تبلیغاتی و بنرها وجود دارد.

این کارشناس همچنین از احتمال نفوذ گرد و غبار یا گرد و خاک محلی در برخی نقاط استان در این مدت خبر داد و از شهروندان خواست نکات ایمنی لازم را رعایت کنند.