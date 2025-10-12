رئیس دادگستری ری: سه شعبه نامتعارف تا پایان سال استاندارد می شوند

داریوش قاسمی زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای طرحهای گسترده در حوزه قضائی، فرهنگی و اجتماعی ری خبر داد و گفت: با تلاش همکاران قضائی و اداری، روند رسیدگی به پروندهها سامان یافته و اقدامات مؤثری برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
قاسمیزاده در ادامه اظهار داشت: تمام تلاش مجموعه قضائی ری بر افزایش رضایتمندی عمومی متمرکز است، بهویژه در زمینه کاهش اطاله دادرسی و رسیدگی به پروندههای مسن.
وی افزود: با افزایش اوقات دادرسی و بهرهگیری از ظرفیت قضات دارای وقت بیشتر، توانستیم بخش قابل توجهی از پروندههای نامتعارف را به وضعیت استاندارد برسانیم، طبق معیارهای قوه قضائیه، شعب کیفری با کمتر از ۲۰۰ پرونده و شعب حقوقی با کمتر از ۳۰۰ پرونده متعارف محسوب میشوند. در حال حاضر از ۲۰ شعبه دادگاه شهرستان ری، تنها سه شعبه نامتعارف باقی مانده که تا پایان سال به حد استاندارد خواهند رسید.
قاسمیزاده با اشاره به فعالیت کمیسیون مشترک دادسرا و دادگاه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد: در مواردی که احتمال وقوع جرم وجود دارد، اقدامات پیشگیرانه بهصورت میدانی انجام میشود و این کمیسیون فعالانه در حال پیگیری موضوعات مرتبط است.
رئیس دادگستری ری ادامه داد: در حوزه احیای حقوق عامه نیز موضوعاتی مانند روشنایی معابر، پیگیری مطالبات قانونی مردم و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز در دستور کار قرار دارد. در ۶ ماه گذشته چند مورد از ساختوسازهای غیرمجاز تخریب شده و برنامههای جدیدی در این زمینه پیشبینی شده است.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در فرآیندهای قضائی گفت: در پروندههای مرتبط با طلاق و درخواست گواهی عدم امکان سازش، ابتدا زوجین به شورای حل اختلاف ارجاع داده میشوند تا با بهرهگیری از مشاوران روانشناسی و نهاد داوری، زمینه سازش و حفظ بنیان خانواده فراهم شود.
قاسمیزاده در ادامه از همکاری نزدیک دستگاه قضائی با اداره بهزیستی خبر داد و افزود: در پروندههای مربوط به کودکان بیسرپرست، ارتباط تنگاتنگی با کارشناسان بهزیستی برقرار شده است. به عنوان نمونه، در یکی از موارد خاص، حکم سرپرستی موقت کودک بیمار در کمتر از یک روز صادر شد تا خدمات درمانی بدون وقفه انجام گیرد.
رئیس دادگستری ری در پایان با اشاره به برنامههای نیمه دوم سال گفت: افزایش رضایتمندی عمومی و صیانت از حقوق مردم، از اولویتهای جدی ماست. ملاقاتهای مردمی بهصورت روزانه انجام میشود و در صورت تأخیر در احقاق حق، موضوع بهطور مستقیم پیگیری خواهد شد.
وی افزود: با اضافه شدن یک شعبه جدید و جذب قضات تازهنفس، قطعاً خدمات قضائی درری ارتقا خواهد یافت، هرچند ممکن است برخی افراد از احکام صادره ناراضی باشند، اما با تبیین دلایل قضائی تلاش میکنیم نارضایتیها کاهش یابد.
نظر شما