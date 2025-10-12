تشکیل ۵۳ فقره پرونده قاچاق در گمرکات کرمانشاه

رضا نیکروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مقابله با قاچاق کالا در گمرکات استان کرمانشاه اظهار کرد: طی شش ماهه سپری شده از سال جاری، ۵۳ فقره پرونده قاچاق در گمرکات استان کرمانشاه تشکیل شده است.
وی ارزش این تعداد پرونده قاچاق را یک تریلیارد و ۶۸۶ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: با توجه به حجم و نوع کالاهای مکشوفه، میزان جریمه تعیین شده برای این پروندهها بالغ بر ۶ تریلیارد و ۵۳۶ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال برآورد شده است.
نیکروش با بیان اینکه ۸۵ متهم در ارتباط با این پروندهها شناسایی و به مراجع قانونی معرفی شدهاند، تصریح کرد: این اقدام در راستای تشدید نظارتها و مقابله جدی با پدیده قاچاق در مبادی رسمی و گمرکات استان صورت گرفته است.
ناظر گمرکات استان کرمانشاه همچنین درباره نوع کالاهای مکشوفه در این پروندهها گفت: گاز الپیجی، قیر، نفتگاز، ایزوگام، بنزین، تراکتور، قطعات مرغ، خوراک ماهی، قارچ و پلیاتیلن از جمله اقلام عمدهای هستند که در این مدت به عنوان کالای قاچاق شناسایی و کشف شدهاند.
وی در پایان بر عزم جدی گمرکات استان برای مقابله قاطعانه با قاچاق تأکید کرد و افزود: برخورد قانونی و قاطع با هرگونه تخلف در دستور کار مستمر گمرکات قرار دارد و هیچگونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
