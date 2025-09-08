  1. استانها
کشف یک تریلیارد و ۶۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در گمرکات کرمانشاه

کشف یک تریلیارد و ۶۰۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در گمرکات کرمانشاه

کرمانشاه- ناظر گمرکات استان کرمانشاه از کشف یک تریلیارد و ۶۵۷ میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریال کالای قاچاق در پنج‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

رضا نیک‌روش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با قاچاق کالا در گمرکات استان اظهار کرد: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، مجموع ارزش کالاهای قاچاق کشف‌شده در گمرکات استان کرمانشاه به یک تریلیارد و ۶۵۷ میلیارد و ۹۳۲ میلیون ریال رسید.

وی افزود: در این مدت، ۵۰ فقره پرونده قاچاق کالا تشکیل و ۷۵ نفر متهم نیز به مراجع قضائی معرفی شدند. همچنین میزان جریمه تعیین‌شده برای این تعداد پرونده قاچاق، ۶ تریلیارد و ۴۲۸ میلیارد و ۷۳۲ میلیون ریال برآورد شده است.

نیک‌روش با اشاره به نوع کالاهای مکشوفه در این مدت گفت: عمده کالاهای قاچاق شامل گاز مایع (ال‌پی‌جی)، قیر، نفت‌گاز، ایزوگام، بنزین، تراکتور، قطعات مرغ، خوراک ماهی، قارچ و پلی‌اتیلن بوده است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا یکی از اولویت‌های جدی گمرکات استان است، تصریح کرد: این حجم از کشفیات نشان‌دهنده تلاش و هوشیاری مأموران گمرک در مبادی رسمی ورودی و خروجی استان است و بدون شک ادامه این روند می‌تواند در کاهش ورود کالاهای قاچاق به کشور مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: قاچاق کالا علاوه بر ضربه‌زدن به تولید داخلی، آثار منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد و به همین دلیل، مقابله جدی با آن همواره در دستور کار گمرکات قرار دارد.

نیک‌روش در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، مبارزه با قاچاق کالا در استان کرمانشاه تقویت شود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار بیش از پیش فراهم گردد.

