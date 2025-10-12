افتتاح نخستین زمین چمن مصنوعی اختصاصی بانوان در منطقه ۱۲ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای ورزش همگانی ویژه بانوان، نخستین زمین چمن مصنوعی اختصاصی بانوان شهر تهران در منطقه ۱۲ تهران با حضور زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر تهران، محمد آئینی شهردار منطقه و جمعی از مدیران شهری در بوستان ۱۷ شهریور افتتاح و به بهره برداری رسید.

محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران با اعلام این خبر گفت: با توجه به تأکید شهردار تهران بر توسعه ورزش رایگان برای اقشار کم‌برخوردار، این زمین با رعایت استانداردهای لازم و در مدت‌زمان کوتاهی تجهیز و مناسب‌سازی شده تا بانوان منطقه بتوانند در فضایی امن و باکیفیت به فعالیت‌های ورزشی بپردازند.

شهردار منطقه ۱۲ اظهار داشت: این زمین ورزشی به مساحت ۴۰۰ متر مربع در خیابان ۱۷ شهریور واقع شده و نام آن به یاد دانش‌آموز شهیده، تارا حاجی میری، از قهرمانان مسابقات قهرمان شهر که در جنگ ۱۲ روزه به فیض شهادت نائل آمد، انتخاب شده است؛ تا یاد و خاطره این شهیده والامقام در فضای ورزش بانوان زنده بماند.