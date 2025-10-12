به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی صبح یکشنبه در آئین بهرهبرداری از استخر مجموعه ورزشی کوثر با تبریک فرا رسیدن هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان، ضمن قدردانی از اصحاب رسانه، عکاسان، و خبرنگاران استان اظهار کرد: ورزش فقط مختص به هفته تربیت بدنی نیست و مجموعه ورزش و جوانان استان بهصورت شبانهروزی در طول سال با برنامهریزی و نیازسنجی دقیق در مسیر توسعه زیرساختها و افزایش سرانه ورزشی تلاش کرده است.
وی با اشاره به تعیینتکلیف حدود ۹۰ درصد اماکن ورزشی استان افزود: با همکاری معاونت توسعه و دفتر فنی، بسیاری از فضاهای بلاتکلیف ورزشی در چرخه مزایده و اولویت استفاده هیئتهای ورزشی و قهرمانان قرار گرفته و تعدادی از استخرهای قدیمی مانند استخر کوثر و المان همدان با بخش خصوصی و ماده ۲۷ بازسازی و آماده بهرهبرداری شدهاند.
حقیقی خاطرنشان کرد: در شهرستانهای کبودرآهنگ، بهار، لالجین و ملایر نیز استخرهای فرسوده با همین مدل بازسازی و در اختیار مردم قرار گرفته است و در تویسرکان دو پروژه استخر شهید گمنام و مجموعه ورزشی آقای مرادیان مراحل پایانی را میگذرانند.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان از افتتاح ۱۵ فضای جدید ورزشی در هفته دولت خبر داد و گفت: پروژههایی نظیر سالن چندمنظوره شهر مهاجران، زمین چمن قهاوند، سالن ورزشی بانوان در شهرستان درگزین و زمین چمن شهر کرفس در حال بهرهبرداری است.
وی بزرگترین پروژه در حال اجرای استان را مجموعه ورزش زورخانهای همدان دانست و افزود: این مجموعه بزرگترین زورخانه کشور خواهد بود و هماکنون در مرحله پیشرفت فیزیکی مطلوبی قرار دارد.
حقیقی با اشاره به برنامهریزی برای افتتاح هفت پروژه در هفته تربیت بدنی و اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه ورزشی گفت: همدان میزبان رشته تیر و کمان در المپیاد ورزشی کشور است و با حضور ۳۰۰ ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان برگزار میشود.
وی از پرداخت ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به باشگاهها و سازمانهای مردمنهاد ورزشی استان در سال جاری خبر داد و افزود: این ادارهکل با تأیید ادارهکل اقتصاد و دارایی و معاونت اقتصادی استانداری، موفق شد رتبه اول جذب اعتبارات را کسب کند.
حقیقی همچنین به صدور ۳۰ سند تکبرگی برای اماکن ورزشی استان از جمله مجموعه کوثر اشاره کرد و گفت: این اقدام موجب تثبیت مالکیت مجموعههای ورزشی به نام وزارت ورزش و جوانان شد.
وی از رشد اختصاص اعتبارات به هیئتهای ورزشی از ۱.۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۴۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: هدف ما استمرار حمایت از هیئتها و توسعه زیرساختهای ورزشی در سراسر استان است.
مدیرکل ورزش و جوانان همدان در پایان ضمن قدردانی از همراهی مسئولان، هیئتهای ورزشی و اصحاب رسانه، گفت: مجموعه ورزش استان سه سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی شده و امیدواریم با همدلی و تلاش بیشتر شاهد افتخارآفرینی ورزشکاران همدانی در مسابقات آسیایی، پاراآسیایی، المپیک و پارالمپیک باشیم.
