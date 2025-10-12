  1. استانها
تعیین‌تکلیف ۹۰ درصد اماکن ورزشی؛ استخرهای فرسوده همدان بازسازی شدند

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: بیش از ۹۰ درصد اماکن ورزشی از بلاتکلیفی خارج شده و با اجرای طرح ماده ۲۷ بخش قابل توجهی از استخرهای فرسوده شهرستان‌ها بازسازی شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی صبح یکشنبه در آئین بهره‌برداری از استخر مجموعه ورزشی کوثر با تبریک فرا رسیدن هفته تربیت بدنی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان، ضمن قدردانی از اصحاب رسانه، عکاسان، و خبرنگاران استان اظهار کرد: ورزش فقط مختص به هفته تربیت بدنی نیست و مجموعه ورزش و جوانان استان به‌صورت شبانه‌روزی در طول سال با برنامه‌ریزی و نیازسنجی دقیق در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرانه ورزشی تلاش کرده است.

وی با اشاره به تعیین‌تکلیف حدود ۹۰ درصد اماکن ورزشی استان افزود: با همکاری معاونت توسعه و دفتر فنی، بسیاری از فضاهای بلاتکلیف ورزشی در چرخه مزایده و اولویت استفاده هیئت‌های ورزشی و قهرمانان قرار گرفته و تعدادی از استخرهای قدیمی مانند استخر کوثر و المان همدان با بخش خصوصی و ماده ۲۷ بازسازی و آماده بهره‌برداری شده‌اند.

حقیقی خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های کبودرآهنگ، بهار، لالجین و ملایر نیز استخرهای فرسوده با همین مدل بازسازی و در اختیار مردم قرار گرفته است و در تویسرکان دو پروژه استخر شهید گمنام و مجموعه ورزشی آقای مرادیان مراحل پایانی را می‌گذرانند.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان از افتتاح ۱۵ فضای جدید ورزشی در هفته دولت خبر داد و گفت: پروژه‌هایی نظیر سالن چندمنظوره شهر مهاجران، زمین چمن قهاوند، سالن ورزشی بانوان در شهرستان درگزین و زمین چمن شهر کرفس در حال بهره‌برداری است.

وی بزرگ‌ترین پروژه در حال اجرای استان را مجموعه ورزش زورخانه‌ای همدان دانست و افزود: این مجموعه بزرگ‌ترین زورخانه کشور خواهد بود و هم‌اکنون در مرحله پیشرفت فیزیکی مطلوبی قرار دارد.

حقیقی با اشاره به برنامه‌ریزی برای افتتاح هفت پروژه در هفته تربیت بدنی و اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه ورزشی گفت: همدان میزبان رشته تیر و کمان در المپیاد ورزشی کشور است و با حضور ۳۰۰ ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می‌شود.

وی از پرداخت ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به باشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد ورزشی استان در سال جاری خبر داد و افزود: این اداره‌کل با تأیید اداره‌کل اقتصاد و دارایی و معاونت اقتصادی استانداری، موفق شد رتبه اول جذب اعتبارات را کسب کند.

حقیقی همچنین به صدور ۳۰ سند تک‌برگی برای اماکن ورزشی استان از جمله مجموعه کوثر اشاره کرد و گفت: این اقدام موجب تثبیت مالکیت مجموعه‌های ورزشی به نام وزارت ورزش و جوانان شد.

وی از رشد اختصاص اعتبارات به هیئت‌های ورزشی از ۱.۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۴۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: هدف ما استمرار حمایت از هیئت‌ها و توسعه زیرساخت‌های ورزشی در سراسر استان است.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در پایان ضمن قدردانی از همراهی مسئولان، هیئت‌های ورزشی و اصحاب رسانه، گفت: مجموعه ورزش استان سه سال متوالی موفق به کسب رتبه برتر جشنواره شهید رجایی شده و امیدواریم با همدلی و تلاش بیشتر شاهد افتخارآفرینی ورزشکاران همدانی در مسابقات آسیایی، پاراآسیایی، المپیک و پارالمپیک باشیم.

