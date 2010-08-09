موافق حضور بانوان در ورزشگاه هستم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، رضا جمشیدی بعد ازظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: عدم حضور یا حضور بانوان در ورزشگاه از سوی مرکز به ما اعلام می شود و من معتقدم هنوز فضا به سمت و سویی نرفته است که بانوان بتوانند در ورزشگاه حضور داشته باشند.

وی با بیان اینکه زمانی که سه ماه پیش وارد اداره کل تربیت بدنی استان بوشهر تمامی اعتبارات این اداره کل هزینه شده بود، اظهار داشت: طی این مدت یک میلیارد و 400 میلیون اعتبار جذب شده است که اعتبار در اختیار هیئت ها و تیم های ورزشی استان قرار گرفته است.

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر افزود: همچنین در راستای بند ب 500 میلیون تومان جذب شده است که از این میزان 300 میلیون تومان در اختیار باشگاه شاهین بوشهر و مابقی در اختیار هیئت ها و تیم های ورزشی شهرستان های استان قرار گرفته است.

جمشیدی با بیان اینکه در راستای بند ب دستگاههای موضوع این آئین نامه مجازند یک درصد از اعتبارات خود را با هماهنگی سازمان تربیت بدنی در بخش ورزش هزینه کنند، گفت: در گذشته این آیین نامه اجباری نبود اما با اجباری شدن آن و ابلاغ آن به دستگاه های دولتی اعتبارات مناسبی در اختیار تربیت بدنی استان بوشهر قرار خواهد گرفت که نقش بسزایی در توسعه ورزش استان خواهد داشت.

استخر کوثر قابل استفاد نیست

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر در خصوص تعطیلی استخر کوثر گفت: در ابتدای ورودم به سازمان تربیت استان بوشهر معتقد بودم این استخر نباید تعطیل شود اما پس از بازدیدهای که از استخر داشتیم به واقع مشاهده کردم این استخر قابل بازگشایی و استفاده نیست.

جمشیدی با بیان اینکه در ساخت این استخر از مصالح مناسب استفاده شده است، گفت: وضعیت استخر به گونه ای نبود که از آن استفاده کرد و احتمال ریزش سقف بسیار بالا بود.

وی اظهار داشت: شهر بوشهر هم اکنون با کمبود استخر روبرو است و ایجاد استخرهای جدید از نیازهای ضروری در این شهر است و استخر کنونی در شأن مردم بوشهر نیست.

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر به تفاهمنامه امضاء شده بین اداره کل تربیت بدنی استان بوشهر و باشگاه های ورزشی استان اشاره کرد و گفت: از این به بعد ما به تیم کمک نمی کنیم بلکه به باشگاهی کمک خواهیم کرد که حداقل دارای 4 رشته ورزشی که یک رشته ورزشی آن مربوط به بانوان است، کمک مالی خواهیم داشت.

ظرفیت استادیوم ورزشی بوشهر 2500 نفر افزایش می یابد

جمشیدی از افزایش ظرفیت 2500 نفری ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر خبر داد و گفت: با توجه به حضور پرشور تماشاگران بوشهری در بازی های شاهین درصدد هستیم ظرفیت این ورزشگاه را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه ظرفیت های ساحلی استان استفاده نشده است، گفت: استان بوشهر از 707 کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس بهره مند است این در حالیست که برخی استانها در آرزوی داشتن حداقل 20 کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس و ساحل هستند.

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر گفت: در ورزش ساحلی به جای اینکه ما حرفی باید برای گفتن داشته باشیم و استان ما در رده بالای جدولی رشته ورزشی ساحلی باشد اما شاهدیم دیگر استان های کشور که حتی ساحلی هم ندارند حرف اول را در ورزشی ساحلی و آبی می زنند.

جشمیدی افزود: در همین راستا شهرستان های استان را موظف به فعال سازی حداقل سه رشته ورزشی در استان کرده ایم.

در پایان نشست از خبرنگاران ورزشی استان بوشهر با اهدا لوح و هدایایی تجلیل بعمل آمد.