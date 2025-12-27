تداوم فعالیت استخرهای بزرگ شمال تهران با تصفیه مجدد آب

بابک اسماعیلی رئیس اداره ورزش و جوانان شمیرانات با اشاره به وضعیت فعلی استخرها در کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، برخی استخرهای کوچک تعطیل شدهاند اما استخرهای بزرگ و قهرمانی با اجرای تمهیداتی از جمله تصفیه مجدد آب، استفاده از فیلتر در چرخه بازگشت آب و خرید آب مورد نیاز، فعالیت خود را ادامه میدهند و به هیچوجه از آب شور، چه برای سرریز و چه برای دوشها استفاده نمیکنند.
وی در ادامه به موضوع فرسودگی اماکن ورزشی و توسعه زیرساختها اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۲۷ قانون مصوب وزارت ورزش و جوانان و مجلس شورای اسلامی، اماکن ورزشی فرسوده پس از طی فرآیند کارشناسی و مزایده، در اختیار پیمانکاران قرار میگیرد تا عملیات بازسازی و نوسازی انجام شود. همچنین زمینهایی با کاربری ورزشی نیز در قالب همین ماده، برای توسعه فضاهای ورزشی به سرمایهگذاران واگذار میشود.
اسماعیلی کمبود سالنها و زمینهای ورزشی را از چالشهای اصلی شهرستان دانست و افزود: یکی از پروژههای مهم در حال اجرا، زمین چمن مصنوعی نیکنامده در شهر لواسان است که حدود ۱۲ هزار مترمربع وسعت دارد و نزدیک به هزار مترمربع آن فضای ورزشی خواهد بود. عملیات زیرسازی در حال انجام است و چمن نیز تهیه و دپو شده که انشاءالله در سال ۱۴۰۵ نصب و بهرهبرداری خواهد شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شمیرانات با مقایسه سرانه ورزشی شهرستان با استان تهران تصریح کرد: به دلیل وسعت و جمعیت بالای استان تهران، مقایسه مستقیم ممکن نیست اما شهر لواسان با جمعیت کمتر، از سرانه ورزشی مناسبتری نسبت به بسیاری از شهرستانها و حتی برخی مناطق شهر تهران برخوردار است.
وی درباره حمایت از ورزشکاران مستعد بیان کرد: تلاش کردهایم از ورزشکاران مدالآور با اهدای احکام، تقدیرنامه، کارتهای اعتباری یا هدایای نقدی تجلیل کنیم تا انگیزه لازم برای ادامه فعالیت ورزشی در شهرستان فراهم شود و ورزشکاران ناچار به مهاجرت به شهرهای دیگر یا خارج از کشور نباشند.
اسماعیلی رشتههای فعال شهرستان را کوهنوردی، کاراته، بوکس، پرورش اندام، فوتبال، والیبال و سایر رشتهها عنوان کرد و گفت: بیشترین مدالهای شهرستان در رشته کاراته و کونگفو بانوان به دست آمده و در رشته بوکس نیز مدالهای ارزشمندی کسب شده است. همچنین در مسابقات جهانی پرورش اندام، آقای گنجی موفق به کسب مدال طلا شد.
وی در خصوص بودجه سال جاری ورزش شهرستان افزود: اعتبارات تخصیصیافته صرف برگزاری مسابقات ورزشی در شهر و روستاهای لواسان، میزبانی مسابقات استانی، کشوری و حتی بینالمللی و همچنین اعزام تیمها به تهران شده است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شمیرانات با اشاره به اقدامات انجامشده از ابتدای انتصاب خود گفت: فعالسازی هیئتهای ورزشی، افزایش تعداد باشگاهها از ۵ یا ۶ مورد به حدود ۱۲ تا ۱۳ باشگاه، احداث هفت خانه ورزش روستایی، تجهیز روستاها، فعالسازی سالنهای ورزشی و برنامههای ورزش صبحگاهی از جمله اقدامات شاخص بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری ثبت اسناد اماکن ورزشی از جمله سالن سالده، سالن رسلان، سالنهای امام علی (ع)، کوثر و زمین چمن در دستور کار قرار دارد تا مشکلات حقوقی این اماکن برطرف شود و از حمایتها و همکاریهای انجامشده قدردانی میکنم.
نظر شما