مزایده جدید محصولات سواری بهمن موتور 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این مزایده با هدف عرضه مستقیم محصولات بهمن موتور به متقاضیان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در بازه زمانی تعیین شده نسبت به بازدید، اعلام قیمت و شرکت در فرآیند مزایده اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، زمان بازدید از خودروهای حاضر در مزایده از روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز و تا روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد. بازدید از خودروها در این مدت، هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۵ در محل انبار خودروهای مزایده‌ای شرکت بهمن موتور واقع در کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج (شهید لشگری)، پلاک ۲۳۷ انجام می‌شود.

متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند در همین بازه زمانی از ساعت ۸ صبح روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه اینترنتی مزایده بهمن موتور به نشانی Auction.bahman.ir، نسبت به اعلام قیمت پیشنهادی خود و واریز وجه سپرده شرکت در مزایده اقدام کنند.

در این مزایده عمومی، مجموعه‌ای از محصولات متنوع و پرطرفدار بهمن موتور شامل فیدلیتی پرایم، فیدلیتی پرستیژ، دیگنیتی پرایم، ریسپکت، فیدلیتی الیت، پیکاپ G9 و هونگچی EQM5 عرضه خواهند شد. بهمن موتور از تمامی علاقه‌مندان دعوت کرده است ضمن بازدید حضوری از خودروها در بازه تعیین‌شده، مراحل ثبت‌نام، اعلام قیمت و پرداخت سپرده را تنها از طریق سامانه رسمی مزایده این شرکت انجام دهند.