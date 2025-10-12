به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق شهبازی اظهار کرد: در خصوص رسیدگی به شکایات، اعلامات و گزارش‌های فساد در یک سال اخیر بازرسی کل استان حسب تکالیف مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آئین نامه اجرایی آن و همچنین قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، به شکایات، اعلامات و گزارش‌های فساد ارجاعی به این مرجع که از طریق سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات و سامانه ۱۳۶ و همچنین به صورت کتبی و یا شفاهی به این مرجع واصل شد، اقدام کرده است.

بازرس کل استان بوشهر افزود: در این راستا و به رغم محدودیت‌های موجود در بخش نیروی انسانی و در جهت رضایتمندی مردم و مبارزه با فساد، در یک سال اخیر در مجموع تعداد ۴ هزار و ۱۱۱ شکایت و اعلامیه در سامانه ملی رسیدگی به شکایات بازرسی کل استان بوشهر واصل، که به استناد ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مجموع تعداد ۴ هزار و ۳۴ شکایات و اعلامیه واصله رسیدگی شد.

برخورد با متخلفان

وی به نتایج اقدامات بازرسی کل استان در برخورد با متخلفان در یک سال اخیراشاره کرد و افزود: در یک سال اخیر پیگیری‌های بازرسی کل استان در مراجع رسیدگی کننده از جمله هیأت‌های رسیدگی به تخفات اداری و محاکم قضایی استان برای تعدادی از متهمان تعرفه شده در گزارش‌های اختصاصی این مرجع (اعم از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان)، منتج به محکومیت اداری برای تعداد ۱۵۷ نفر متهمان و محکومیت کیفری برای تعداد ۷۷ نفر از متهمین در مراجع قضایی (صدور کیفرخواست در دادسراها، صدور رأی در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر) شد.

وی با اشاره به اقدامات بازرسی کل استان در خصوص «فسخ قرارداد اراضی واگذاری فاقد پیشرفت فیزیکی» در یک سال اخیربیان کرد: به منظور استفاده بهینه از اراضی ملی و دولتی و افزایش بهره وری، رونق و جهش تولید و رشد اقتصادی کشور، جلوگیری از معطل ماندن اراضی واگذار شده و استمرار فعالیت مجریان طرح‌ها، ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و غیرکشاورزی، بازرسی کل استان بوشهر در سال ۱۴۰۳ نسبت به بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی اراضی واگذار شده جهت اجرای طرح‌های کشاورزی و غیرکشاورزی در سطح استان اقدام کرد.

بازرس کل استان بوشهرافزود: در این راستا مشخص شد که در مجموع تعداد ۷۷ فقره قرارداد اجاره اراضی به مساحت بیش از ۷۲۴ هکتارتوسط اداره کل جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان با اشخاص حقیقی و حقوقی طی سنوات گذشته منعقد شده که علی‌رغم گذشت چندین سال از تاریخ انعقاد قرارداد اجاره اراضی (بعضاً دهه شصت و هفتاد)، پیشرفت فیزیکی در خصوص اجرای طرح‌ها تحقق نیافته و اراضی همچنان به صورت راکد و در تصرف اشخاص باقی مانده بودند.

وی ادامه داد: این بازرسی کل ضمن تشکیل پرونده بازرسی و شناسایی اراضی مذکور، نسبت به ارجاع قراردادها به دبیرخانه هیأت نظارت ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور جهت صدور رأی مقتضی مبنی بر تمدید و تعیین مهلت یا فسخ قرارداد و استرداد اراضی اقدام کرد.

اقدامات در خصوص صرفه‌جویی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال

وی در خصوص اقدامات شاخص بازرسی کل استان در خصوص صرفه‌جویی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال در دستگاه‌های دولتی استان در یک سال اخیر گفت: کاهش مبلغ ۲۰۹ میلیارد ریال و ۱.۴ میلیون یورو در دو مناقصه خرید قطعات و تعمیر توربین‌های یکی از شرکت‌های حوزه نفت و گاز واقع در پارس جنوبیو در مجموع کاهش مبلغ ۴۱۸ میلیارد ریال (در بخش ریالی) و مبلغ ۲ میلیون و ۹۵۰ هزار یورو (در بخش ارزی) به نفع دولت، متعاقب ورود بازرسی کل استان به فرآیند مناقصه مزبور از این اقدامات بوده است.

وی اضافه کرد: پیگیری و اخذ وجوه ناشی از آراء قطعی شده جرائم صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها از مدیونین به مبلغ ۷۳ میلیارد تومان انجام شده است.

بازرس کل استان بوشهر افزود: صرفه جویی مبلغ ۵۶۷ میلیارد ریال بنفع بیت المال در نتیجه ورود بازرسی کل بوشهر به فرآیند برگزاری مناقصه عمومی و پشتیبانی یکی از شرکت‌های حوزه نفت و گاز واقع در پارس جنوبی و تجدید آن در مرحله اول، که پس از برگزاری مجدد مناقصه با فضای رقابتی ایجاد شده حسب توصیه این مرجع، این صرفه جویی حاصل شد.

وی بیان کرد: وصول مبلغ ۲.۸ میلیون یورو اضافه پرداختی در قرارداد خرید قطعات یدکی توربین‌های گازی زیمنس SGT-۸۰۰ از یکی از پیمانکاران طرف قراداد یکی از شرکت‌های حوزه نفت و گازدر پارس جنوبی به نفع دولت با ورود بازرسی کل استان و پیگیری موضوع در همین راستا انجام شد.

بازرس کل استان بوشهر تصریح کرد: حل مشکل برق هفت واحد تولیدی مستقر در شهرک صنعتی (۲) بوشهر در راستای تحقق شعار سال و پیرو تأکیدات ریاست عالی سازمان مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی، با پیگیری بازرسی کل استان از دیگر اقدامات در این زمینه بوده است.

شهبازی اداه داد: جلوگیری از تضییع حقوق عمومی یکی از شهرداری‌های استان به ارزش ۱۳۸ میلیارد در فرایند خرید و تملک یک قطعه زمین به دلیل ایرادات ماهوی متعدد احراز شده از سوی این مرجع، پیگیری و وصول حقوق دولتی معوق شده معادن استان مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ لغایت ۱۴۰۳ به میزان ۵۵۶ میلیارد ریال انجام شد.

وی بیان کرد: تجدید مناقصه با موضوع؛ انجام خدمات رفاهی و پشتیبانییکی از شرکت‌های حوزه نفت و گاز و برگزاری مجدد آن موجب صرفه¬جویی به میزان (۴۶۷ میلیارد) ریال به نفع دولت، فراهم شد.

بازرس کل استان بوشهر یادآور شد: شناسایی و وصول مبلغ ۳۸۱ میلیارد ریال از مطالبه نامه کسر دریافتی در گمرک بوشهر، ایجاد صرفه جویی به میزان (۹۷۶ میلیارد) ریال طی سه بار تجدید تعداد (۲) مناقصه همزمان با موضوع مشابه؛ تهیه و طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران‌های مجتمع مسکونی پارس جم و استراحتگاه‌های مسکونییکی از شرکت‌های حوزه نفت و گاز در استان در دیگر اقدامات در این زمینه است.

اقدامات در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید

شهبازی به اقدامات بازرسی کل استان در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید اشاره کرد و یادآور شد: حضور نمایندگان بازرسی و انجام اقدامات نظارتیاز طریق مشارکت و عضویت در ۱۴ کارگروه و مجامع تصمیم‌گیر مرتبط با شعار سال به تعداد ۱۵۵ جلسه، بازدید میدانیاز تعداد ۸۳ از واحدهای تولیدی و دانش بنیاندر راستای تحقق شعار سالبه منظور احصاء مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری از این اقدامات بوده است.

وی اضافه کرد: ارسال تعداد ۱۱ فقره گزارش یا نامه‌های هشداری در راستای تحقق شعار سال به منظور حمایت از سرمایه گذاری و تولید و رسیدگی به تعداد ۲۲ شکایات و درخواست‌های ارجاعی از سوی دفتر حمایت در راستای تحقق شعار سال از دیگر اقدامات در همین راستا انجام شد.