به گزارش خبررگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی سرچشمه، مستند شهید محمد منتظری، فرزند آیت الله حسینعلی منتظری و از شهدای هفتم تیر در واقعه انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، با عنوان «مردی با پاسپورت بحرینی» تولید شده و در آستانه اکران قرار گرفته است.

این مستند به روایت و کارگردانی داوود مرادیان و تهیه کنندگی آروین فرشی نعیم به سفارش یادمان شهدای هفتم تیر و مجموعه فرهنگی سرچشمه تولید شده است.

این مستند ۱۰۰ دقیقه‌ای، روایتی متفاوت از زندگی شهید محمد منتظری ارائه می‌کند و با نگاهی تازه و فرمی متفاوت یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ انقلاب اسلامی را به تصویر می‌کشد.

«مردی با پاسپورت بحرینی» با استفاده و بهره‌گیری از فیلم‌های آرشیوی دیده نشده و اسناد مکتوب و مصاحبه‌های جدید مخاطب را به قلب ماجرای زندگی شهید محمد منتظری می‌برد؛ از مبارزات او علیه رژیم شاه تا نقش آفرینی‌اش در روزهای پس از انقلاب، کشمکش‌های او با شهید دکتر سید محمد بهشتی و در نهایت شهادت او در واقعه انفجار هفتم تیر.

تاریخ اکران عمومی این مستند متعاقبا اعلام می‌شود.