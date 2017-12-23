نمایش «ترور سرچشمه» در سومین برنامه «سینماتک تهران» حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی حوزه هنری، در برنامه این هفته «سینماتک تهران» مستند بلند «ترور سرچشمه» نمایش و با حضور مهمانان ویژه این برنامه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

مستند بلند «ترور سرچشمه» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی مجید رجبی‌معمار، محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و در اولین نمایش عمومی در یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» روی پرده رفت. این مستند به واقعه تاریخی مشخص در تاریخ معاصر «انفجار حزب جمهوری در روز هفتم تیر ۱۳۶۰» پرداخته است.

«سینماتک تهران» با رویکرد اکران فیلم‌های مستند روز دنیا با ترجمه اختصاصی و جلسه نقد و بررسی فرمی و محتوایی آثار هر هفته در حوزه هنری برگزار می‌شود.

سومین برنامه «سینماتک تهران» روز دوشنبه ۴ دی ساعت ۱۶ در سالن سوره حوزه هنری برپا است و علاقمندان برای حضور در سری برنامه‌های «سینماتک تهران» با عضویت از طریق سایت cinoteh.com می‌توانند در این برنامه‌ها حضور یابند. همچنین تسهیلاتی ویژه برای عضویت دانشجویان، منتقدان سینما و اهالی رسانه در باشگاه مخاطبان سینماتک تهران در نظر گرفته شده است.