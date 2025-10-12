به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز ملی کاهش اثرات سوانح طبیعی؛ نشست خبری علی نصیری جانشین شهردار در مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با موضوع روایت ۴۸ ماه خدمت صبح امروز برگزار شد.
علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره اقدامات این سازمان در حوادث اخیر اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص ایام اخیر و بر اساس دستورالعملهای ابلاغی از مراجع ذیصلاح، تا پیش از این مصاحبهای انجام نداده بودیم. متأسفانه برخی رسانهها کملطفی کردند و گفتند سازمان مدیریت بحران کجاست، در حالی که همکاران ما در تمام صحنههای حادثه بدون استثنا، دوشادوش نیروهای آتشنشانی و سایر دستگاهها حضور داشتند.
وی افزود: حادثه مربوط به اماکن نظامی نبود، اما در هر نقطهای که نیاز به خدماترسانی به مردم وجود داشت، حتی در مجاورت اماکن نظامی، ما حضور داشتیم. شهرداری وظیفه ذاتی دارد که به مردم رسیدگی کند و طبعاً هرجا از ما کمک خواسته شد، ورود کردیم. البته در مناطقی که محوریت با نهادهای نظامی بود، همان دستگاهها مسئول اصلی بودند و ما در حد ضرورت همکاری داشتیم.
نصیری با اشاره به ۴۵ موقعیت مردمی که در اثر اصابت یا مجاورت با اهداف مورد حمله دچار آسیب شده بودند، گفت: در این مناطق که یا محل سکونت فرماندهان، دانشمندان هستهای و یا همجوار اماکن نظامی بودند، ساختمانها و منازل آسیب دیدند؛ برای مثال در منطقه ۲۰ در مجاورت سپاه سیدالشهدا، یا در منطقه دیلمان، و ما در همه این موارد انجام وظیفه کردیم.
تشکیل ستاد بحران از ساعت پنج صبح
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: از ساعت پنج صبح همان روز، ستاد مدیریت بحران شهر تهران تشکیل شد. هرچند قانون مدیریت بحران، شرایط جنگ را از شمول خود مستثنا کرده است، اما در عمل، به دلیل شرایط خاص و گرفتار بودن دستگاههای مسئول در روز اول، با دستور شهردار تهران و با هماهنگی وزارت کشور و دستگاههای ذیصلاح، این ستاد مأموریت را بر عهده گرفت.
به گفته وی، این ستاد بهمدت ۶۵ ساعت بدون وقفه و حتی در نیمهشبها فعال بوده است: در تمام این مدت هیچگونه تعطیلی وجود نداشت تا زمانی که تهدید امنیتی اعلام شد و ادامه حضور فیزیکی در محل لغو گردید. در ساعات اولیه ابهامات زیادی درباره ابعاد حادثه وجود داشت، اما امروز خوشبختانه تصویری روشن از شرایط داریم.
اقدامات جدید در مدیریت بحران کشور
نصیری با بیان اینکه برخی از اقدامات انجامشده برای نخستینبار در کشور اجرا شده است، تصریح کرد: در هیچ حادثه قبلی مشابه آن را نداشتیم و این اتفاق، تجربهای جدید در مدیریت بحران کشور، بهویژه در شرایط جنگی محسوب میشود. برای نمونه، از هفته اول جنگ تصمیم گرفته شد که در هر منطقه از تهران، یک شماره تماس اختصاصی ایجاد شود؛ ۲۲ سیمکارت با شمارههای منحصربهفرد تهیه شد و هر شماره مربوط به یکی از مناطق بود. پایگاه مدیریت بحران همان منطقه نیز بهعنوان مرجع پاسخگویی غیرحضوری به مردم معرفی شد.
وی افزود: شمارهها چاپ و در اختیار مدیران مناطق قرار گرفت. همچنین گروهی با عنوان گروه جهادی حامی تشکیل شد. این گروه با همکاری بسیج، اورژانس اجتماعی بهزیستی و نیروهای خدمات شهری در مناطق مختلف مستقر شد تا هر مشکلی که مردم داشتند، بهصورت مستقیم پیگیری شود. به شهروندان گفته میشد که هر مسئلهای دارید، ما خود را وکیل شما میدانیم و موظفیم تا رفع مشکل آن را دنبال کنیم.
برپایی چادرهای خدمت در ۳۵ نقطه
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران گفت: در ۳۵ موقعیت از مجموع ۴۵ نقطه آسیبدیده، چادرهای خدمت برپا شد. در این مکانها خدمات گوناگونی همچون سلامت روان، خدمات بهداشتی، درمانی، حمایت از کودکان و سالمندان ارائه شد. این چادرها در کنار پیگیری مشکلات مردم، محل ارتباط مستقیم ما با شهروندان بودند.
وی ادامه داد: این اقدامات نتیجه همکاری گسترده شهرداری تهران با سایر سازمانها و نهادها بود. همه دستگاهها دست به دست هم دادند تا بدون هیچ نگاه سیاسی، قومی یا مذهبی، صرفاً با محوریت انسانیت و ایرانی بودن به مردم خدمت کنند. ما در این حادثه نشان دادیم که اتحاد ملی تنها در شعار نیست.
اسرائیل و آمریکا دشمن مشترک ملت ایران
نصیری با اشاره به ماهیت حملات اخیر گفت: دشمن مشترک همه ما اسرائیل و آمریکاست. دشمنی که موشک میفرستد، انتخاب نمیکند به کدام خانه بخورد. وقتی ساختمانی مورد اصابت قرار میگیرد، ممکن است چهار طبقه آن نابود شود؛ برای زدن یک نفر، دهها نفر بیگناه آسیب میبینند.
وی خاطرنشان کرد: با وجود همه سختیها، تجربه این روزها سبب شد تا ساختارهای آمادگی ما نسبت به گذشته بسیار تقویت شود. امروز کشور در هیچوجه شرایط ۲۳ خرداد را ندارد. هرچند هیچگاه دشمن را دستکم نمیگیریم، اما آمادگیها بیش از پیش ارتقا یافته است.
نصیری گفت: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنار سایر دستگاههای اجرایی، چه در حوزه ستادی و چه در صحنههای میدانی، با همه توان وارد عمل شد و تا لحظه اعلام رفع تهدید امنیتی، بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داد.
پاسخگویی شبانهروزی سامانه ۱۳۷ به جنگزدگان
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در تشریح آخرین اقدامات شهرداری تهران در حوزه بازسازی و رسیدگی به مناطق آسیبدیده اظهار داشت: از سامانه ۱۳۷، آیتم سوم به عنوان بخش پاسخگویی به مسائل جنگزدگان فعال است و ما از همان ابتدای حادثه تاکنون از طریق این سامانه به صورت شبانهروزی پاسخگوی مردم بوده و هستیم. سامانه ۱۳۷ در حال حاضر تنها سامانه فعال به صورت ۲۴ ساعته برای دریافت گزارشها و درخواستهای مردمی در این زمینه است.
تقسیمبندی خسارات به چهار گروه
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به آمارهای مربوط به ارزیابی خسارات و نحوه بازسازی واحدهای آسیبدیده گفت: در شهرداری تهران، خسارتها به چهار گروه A، B، C و D تقسیمبندی شدهاند. گروه A شامل مواردی است که تغییرات جزئی دارند و عمدتاً آسیب به شیشهها و پنجرهها وارد شده است. گروه B مربوط به ساختمانهایی است که نیازمند تغییرات معماری هستند اما سازه آنها آسیبی ندیده است. گروه C ساختمانهایی را شامل میشود که نیاز به مقاومسازی دارند و گروه D (در متن برخی گزارشها با عنوان گروه C نهایی) مربوط به واحدهایی است که نیاز به تخریب کامل دارند.
وی افزود: در مجموع تاکنون ۸ هزار و ۵۲۰ واحد مورد بررسی قرار گرفته و از این تعداد، ۸ هزار و ۴۵۷ واحد تعیین تکلیف شدهاند. این وظیفه شهرداری تهران بود که از منابع داخلی خود نسبت به تعمیر شیشهها و پنجرههای آسیبدیده اقدام کند. در مواردی که مردم خودشان تعمیرات را انجام دادهاند، هزینهها پس از ارزیابی به آنها پرداخت میشود. تاکنون ۵ هزار و ۲۹۰ واحد به طور کامل تعمیر و تکمیل شدهاند.
پرداخت مستقیم و استفاده از پیمانکار
نصیری در ادامه با اشاره به نحوه پرداخت هزینههای بازسازی تصریح کرد: در مجموع دو روش برای پرداخت هزینهها در نظر گرفته شده است. برای حدود ۲ هزار و ۵۰۰ واحدی که هزینه تعمیرات آنها زیر ۵۰۰ میلیون تومان بود، شهرداری به صورت مستقیم چک صادر کرده و هزینهها را پرداخت کرده است. تمامی قیمتگذاریها نیز به صورت کاملاً دولتی و تحت نظارت دستگاههای رسمی انجام شده است.
وی افزود: در مواردی که هزینه تعمیرات بیش از ۵۰۰ میلیون تومان بود، شهرداری تهران از طریق پیمانکاران ذیصلاح اقدام کرده است. خوشبختانه در حال حاضر هیچ مورد تعیینتکلیفنشدهای در سطح مناطق نداریم و تمامی واحدها یا در مرحله اجرا هستند یا بازسازی آنها به پایان رسیده است.
تداوم خدمترسانی در قالب وظیفه انسانی
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تأکید کرد: اقدامات انجامشده در حوزه بازسازی و امدادرسانی، فراتر از وظیفه اداری بوده و بر مبنای مسئولیت انسانی و اجتماعی انجام شده است. همه دستگاهها، نهادها و نیروهای شهرداری تهران با همدلی و همکاری در کنار مردم قرار گرفتند تا روند بازسازی بدون وقفه انجام شود.
تخلیه کامل ۵۹ واحد مسکونی اساتید
علی نصیری، در تشریح آخرین وضعیت مقاومسازی ساختمانهای آسیبدیده و طرحهای بازسازی پایتخت گفت: تعدادی از ساختمانها که در جریان حوادث اخیر دچار آسیب شده بودند، پس از انجام بررسیهای کارشناسی وارد مرحله مقاومسازی شدهاند.
وی گفت: این ساختمانها پس از مقاومسازی دوباره مورد بهرهبرداری قرار میگیرند. تسهیلات لازم برای گروههای مختلف، از جمله گروه نیازمندان، همانند گروه d پرداخت شده است تا روند بازسازی سریعتر پیش برود. هدف اصلی ما حفظ ایمنی و اطمینان خاطر شهروندان است، حتی اگر در کوتاهمدت زیان مالی به همراه داشته باشد.
نصیری ادامه داد: در حال حاضر چهار ساختمان شامل ۵۹ واحد مسکونی مربوط به نیاز اساتید در حال مقاومسازی است. همچنین سه ساختمان دیگر در نقاط مختلف شهر وارد این فرآیند شدهاند. این پروژهها بهگونهای پیش میروند که تمام ساکنان ساختمانها باید بهطور کامل تخلیه کرده و برای مدتی مستأجر شوند تا عملیات مقاومسازی انجام شود. امیدواریم تا کمتر از یک سال، و حتی قبل از عید، این واحدها به ساکنان تحویل داده شوند.
وی افزود: در مجموع ۱۲۸ ساختمان در حال مقاومسازی هستند که حدود ۹۰ درصد آنها تعیین تکلیف شدهاند. تنها بخشی از مردم مراجعه نکردهاند که یا درگیر اختلافات حقوقی هستند یا به دلایل دیگر در خارج از کشور به سر میبرند. ما تلاش میکنیم این افراد نیز مراجعه کرده و پروندهشان نهایی شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: برخی از این ساختمانها به روش غیرنقدی و با توافق بین مالکان و پیمانکاران بازسازی میشوند. در مواردی که ضوابط شهرسازی اجازه میدهد، تراکم تشویقی در همان ملک داده میشود و در غیر این صورت، شهرداری تراکم جایگزین در نقطهای دیگر را به سازنده اختصاص میدهد تا هزینهها جبران شود. هدف این است که هیچ هزینهای به مردم تحمیل نشود.
وی با اشاره به جزئیات حادثه اخیر اظهار کرد: در یکی از ساختمانها اصابت اتفاق افتاده بود و ساختمانهای اطراف نیز دچار شکستگی شیشهها شده بودند. اکنون برای ۵۹ واحد مسکونی و چهار ساختمان اصلی عملیات مقاومسازی در حال انجام است. هزینههای سنگینی در این پروژهها صرف شده و برخی از آنها به دلیل تجاری بودن، مبالغ میلیاردی درگیر هستند.
نصیری ادامه داد: تعدادی از ساختمانها اداری و برخی دیگر در حد متعارف مسکونی هستند. البته برخی از متقاضیان هنوز خودشان برای نوسازی مراجعه نکردهاند. با این حال، ما برای اسکان اضطراری نیز اقدامات لازم را انجام دادهایم و هیچ خانوادهای بدون سرپناه نمانده است. شهرداری ناحیه در بسیاری از مناطق تا درِ خانه مردم شعبه دارد تا کارها سریعتر انجام شود.
وی با اشاره به تجربههای مدیریت بحران در تهران افزود: در روزهای ابتدایی حادثه، ۱۱ هتل از جمله هتلهای شهر، لاله و شیان برای اسکان اضطراری شهروندان در اختیار شهرداری قرار گرفتند. تمامی هزینههای اقامت در این هتلها از سوی شهرداری پرداخت شد. هر تخت و شب اقامت، بهطور کامل از بودجه شهرداری تأمین گردید، هرچند برخی از هتلها تخفیفهایی ارائه کردند اما هیچ موردی رایگان نبوده است.
نصیری خاطرنشان کرد: در اوج بحران، چهار خانوار در هر هتل مستقر بودند و مجموعاً ۱۴۷۸ نفر در این ایام در هتلها اسکان یافتند. امروز که با شما صحبت میکنم، تنها ۱۰ خانواده معادل ۳۰ نفر در هتل شهر اقامت دارند و بقیه تعیینتکلیف شدهاند؛ یا اجاره موقت دریافت کردهاند یا به منازل خود بازگشتهاند.
وی از همکاری شهرداری تهران، بنیادها، نهادها و هتلداران شهر قدردانی کرد و گفت: با تلاش شهرداری و دستگاههای مرتبط، روند بازسازی و مقاومسازی با سرعت در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال جاری بخش عمده این پروژهها به پایان برسد.
تخصیص واحدهای اسکان موقت به ۵۸۸ خانوار در تهران با همکاری شهرداری و وزارت راه
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در توضیح اقدامات انجامشده در زمینه اسکان موقت آسیبدیدگان، اعلام کرد: از مجموع ۵۸۸ خانواری که متقاضی اسکان موقت بودند و نیازمند کمک بودند، صد درصد تعیین تکلیف شدند.
وی توضیح داد: شهرداری تهران برای ۱۲۰ واحد، مستأجر شده و خانهها را تحویل داد. در این واحدها، مالک با شهرداری منطقه قرارداد داشت و مستأجر با شهرداری همکاری کرد. همچنین ۱۲ واحد به همین شکل اختصاص یافت و برای ۴۶۸ واحد دیگر، اقدامات لازم انجام شد.
نصیری افزود: رقم اولیهای که دوستان در دولت مطرح کرده بودند، از وزارت راه و شهرسازی دریافت شده بود؛ مبلغ پیشپرداخت یک میلیارد و اجاره ماهانه ۲۰ میلیون تومان در پایتخت بود. ما مبلغ یک و نیم میلیارد پیش پرداخت و ماهانه ۲۵ میلیون تومان در نظر گرفتیم. این مبلغ با توجه به شرایط واحدها و ارزش خانهها قبل از جنگ، محاسبه شد تا خانوارها بتوانند خانه مناسبی اجاره کنند.
وی همچنین به پیچیدگیهای قرارداد بین مالک و مستأجر اشاره کرد و گفت: سعی شد شهرداری نقش میانجی را ایفا کند و در بسیاری از موارد، پول مالک پرداخت شود یا مالک با مستأجر تسویه کند. در برخی موارد نیز به دلیل محدودیتهای مالی، ترمیمی برای مستأجر انجام شد تا شرایط اسکان مناسب فراهم شود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تصریح کرد: برخی رسانهها تلاش کردند با شیطنتهای خبری، وضعیت را تحریف کنند، اما نمایندگان ما در جریان این امور حضور فعال داشتند و روزهای اول، بسیاری از تصمیمات از همین محل گرفته شد.
نصیری درباره هماهنگی با هتلها برای اسکان موقت گفت: تصمیم گرفته شد که از ظرفیت هتلها استفاده شود و از روز پنجشنبه ۲۳ خرداد، این اقدام عملیاتی شد. از همان لحظه که مردم مراجعه میکردند، اسکان آنها انجام میشد. چهار مورد استثنایی کمتر از ۵ تا ۱۰ درصد کل موارد بود، و باقی خانوارها با سرعت و نظم کامل پذیرش شدند.
سازمان تنها مدیریت بحران نیست، بلکه پدافند غیرعامل و ایمنسازی شهری را نیز دنبال میکند
نصیری، با تشریح اقدامات و عملکردهای اخیر این سازمان گفت: در حوزه عملکردی سازمان، دو سه اقدام مهم را میتوان اشاره کرد و همچنین دو حوزه مأموریتی کاملاً جدید به سازمان اضافه شده است.
وی افزود: یک حوزه جدید، پدافند غیرعامل شهرداری تهران است که پیشتر دبیرخانهای در معاونت امور مناطق وجود نداشت و اکنون دبیرخانه کمیته پدافند شهرداری تهران فعال شده است. این حوزه با تمام سختیها و بار سنگینی که دارد، به سازمان اضافه شده است.
نصیری تأکید کرد: بنابراین کارنامه عملکرد ما دیگر تنها مربوط به مدیریت بحران نیست، بلکه سازمانی است که همزمان پدافند غیرعامل و ایمنسازی شهری را دنبال میکند.
وی درباره توسعه سامانههای پایش گفت: در این دوره، توسعه جدی سامانههای مخابرات، زمین، آب و هواشناختی داشتیم. در حوزه ساختمانها نیز از ۸۶۶ ساختمان، بیش از نیمی بازدید شده است و با کمک مرکز شهرسازی، ۷۹۴۴ مورد ارزیابی انجام شده که شامل ایمنی، مشروطسازی و نیازمند تخریب است.
نصیری ادامه داد: این روند از دو سال پیش آغاز شده و اکنون در نیمه راه هستیم. پس از ارزیابی ایمنی، نامهنگاری به مناطق انجام میشود و مالکان اعم از خصوصی، دولتی، نظامی یا عمومی، در دستور کار قرار میگیرند.
وی درباره مراکز درمانی و آموزشی گفت: ۱۴۰ بیمارستان شامل ۵۷۶ ساختمان، ۳۵۸ مرکز درمانی، ۵۸ مرکز درمانی دیگر، ۱۲۸۱ مدرسه و پیشدبستانی، و ۲۴۲۲ ساختمان تجاری مورد ارزیابی قرار گرفتهاند. در بیمارستانها، ۱۲ مورد عملیات بازسازی و مقاومسازی و ایمنسازی آغاز شده است.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: متأسفانه تعداد قابل توجهی از بیمارستانها و مدارس ناایمن هستند و بیشتر از انتظار ماست. بنابراین نیازمند توجه و منابع بیشتری برای ایمنسازی هستیم. با بودجه محدود، باید به روشها و الگوهای جدید بازسازی روی بیاوریم.
وی درباره مدیریت شهری گفت: شهر توانش بیشتری از آنچه اکنون داریم دارد، اما به دلیل مشکلات مدیریتی، اولویتبندیها اشتباه است. با مدیریت درست، میتوانیم نتیجه مطلوب را حاصل کنیم.
نصیری در ادامه به همکاری با دولت اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران آمادگی دارد تا در شش حوزهای که رئیسجمهور اعلام کرده، واگذاری اختیارات داشته باشد. اگر دولت به این جمعبندی برسد، میتوان مدیریت واحد شهری را مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپا و ژاپن اجرا کرد.
وی افزود: به عنوان مثال، کل پکیج آموزش و پرورش در تهران میتواند به شهرداری واگذار شود تا مدارس فرسوده به مدارس نو و مجتمعهای آموزشی مدرن تبدیل شوند.
نصیری همچنین از تماس وزارت بهداشت پیش از این جلسه خبر داد و گفت: وزارتخانه اعلام آمادگی کرده تا شهرداری در حوزه سلامت و بهداشت همکاری کند. تجربه من در زلزله نشان داد که هماهنگی میان وزارتخانهها و شهرداری بسیار مؤثر است.
شش زیرساخت حیاتی در تهران مقاومسازی میشوند
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، تأکید کرد: زیرساختهای حیاتی شهر شامل سوخترسانی، برقرسانی، آبرسانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل و نقل و مقررات مرتبط با گاز و سوخت جزو اولویتهای اصلی مقاومسازی و ایمنسازی هستند.
وی افزود: ما در این زمینه برق، آب، ارتباطات و حمل و نقل را بهطور ویژه مورد توجه قرار دادهایم و برنامهای مدون برای مقاومسازی این شش زیرساخت حیاتی تدوین شده است.
نصیری با اشاره به تجربیات بینالمللی، گفت: مثلاً استانبول برنامهای ۱۰ ساله برای مقاومسازی زیرساختهای خود اجرا کرده و در زلزله بعدی، خسارتها به حداقل رسیده است. ما نیز در تهران مسیر مشابهی را در پیش گرفتهایم.
وی توضیح داد که تاکنون ۲۸۰ پروژه با ۸۲ طرح در حوزه مقاومسازی اجرا شده و برای ساختمانهای عمومی و خصوصی، بودجههای قابل توجهی اختصاص یافته است: برای مقاومسازی ساختمانهای عمومی که خدمات به مردم ارائه میدهند، ۷۲۴ میلیون دلار و برای ساختمانهای خصوصی ۵۶۰ میلیون دلار هزینه شده است. این شامل زیرساختهای حمل و نقل، آب، گاز، برق، ارتباطات، سوخت، تونلها و دیوارهای حایل، آبگیرها و تصفیهخانهها میشود.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تاکید کرد که از ۲۶۵ گود پرخطر موجود در شهر، تاکنون ۱۱۰ گود ایمنسازی شده و این اقدامات ادامه دارد.
وی افزود: تقریباً نیمی از گودهای پرخطر شهر مقاومسازی شدهاند و ساختمانهای مجاور نیز ایمنتر شدهاند.
نصیری در زمینه مدیریت بحران و تجهیزات، گفت: ۴۶ پایگاه مدیریت بحران در اختیار سازمان قرار دارد و ۵۲ پایگاه توسط سازمان ورزش آزادسازی شده است. همچنین سه مورد توسط سازمان دفاع مقدس و هشت پایگاه جدید نیز در سال جاری ساخته شدهاند. حداقل چهار مورد جدید امسال افتتاح شده است.
وی درباره ایمنسازی اماکن ورزشی و ساختمانهای شهری افزود: شهرداری تاکنون ۵۱۷ مورد ایمنسازی انجام داده است و تمام مدارس دولتی شهر تهران تحت برنامه آموزش و بازدید ایمنی قرار گرفتهاند. بیمارستان حضرت امام نیز به خطوط مترو متصل شده و در اولویت برنامهها قرار دارد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در بخش فرهنگسازی و آموزش همگانی اظهار داشت: در برنامههای رادیو و تلویزیونی نزدیک به ۴ هزار نفر ساعت آموزش ارائه شده و جشنواره فرهنگی هنری بحران با دریافت ۴۵ اثر هنری برگزار شده است. همچنین ۹۰۰ هزار نفر از طریق کانالهای آموزشی سازمان، هلالاحمر، آتشنشانی و آموزش همگانی شهرداری در کلاسهای رایگان آموزش دیدهاند.
نصیری از شهروندان دعوت کرد برای ثبتنام در کلاسهای آموزشی و برنامههای آمادگی بحران به سرای محله و سایت سازمان مراجعه کنند.
وی افزود: در هر نقطه شهر میتوانیم ۲۵ تا ۳۰ نفر را برای آموزش گرد هم آوریم.
آموزش مهارتی، مانورها و ایمنسازی بازار در اولویت برنامههاست
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در جدیدترین اظهارات خود تأکید کرد که در چهار سال گذشته ۳۲۰ هزار نفر به سمت آموزشهای مهارتی هدایت شدهاند و دورههای آموزشی از حالت تئوری به سمت مهارت عملی و کاربردی منتقل شده است.
وی گفت: ما در این مدت ۹۷ دوره آموزشی امداد هوایی برگزار کردهایم و حدود ۱۴۵۰ مانور سراسری، از جمله بزرگترین مانور زلزله تهران در تاریخ شهر را اجرا کردیم.
نصیری افزود: همچنین ۳۷ مورد مانور مرتبط با تجمعات و ۳۸ مورد ستاد مدیریت بحران عادی و اضطراری برگزار شده است. در سال ۱۴۰۱ بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی برای ایمنی و مدیریت بحران اختصاص یافته و امسال این رقم به ۱۴.۶ همت رسیده است که بیش از ۳۰ برابر افزایش نشان میدهد.
وی در ادامه درباره اقدامات ایمنسازی ساختمانهای شهرداری تهران توضیح داد: تمام آسانسورهای ساختمانهای ملکی شهرداری ایمنسازی شدهاند و ما اکنون میدانیم هر آسانسور کجاست و بهطور دقیق دنبال ایمنسازی آنها هستیم. البته این به معنای این نیست که از فردا هیچ حادثهای رخ نخواهد داد، اما روند کاهش حوادث در حال پیگیری است.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران همچنین درباره ناوگان خودرو و مخازن اضطراری گفت: کل ناوگان خودرو سازمان سازی شده و در پایان برنامه، هر شهروند تهرانی باید سه لیتر آب برای سه روز در مخازن اضطراری تأمین داشته باشد. البته در تأمین آب مشکلاتی وجود دارد، زیرا سازمان بحران مسئول تأمین آب نیست و نقش ما راهبری و نظارت است. مسئله تأمین آب به شهرداری و وزارت نیرو واگذار شده است.
نصیری با اشاره به وضعیت بازار تهران اظهار داشت: در بازار تهران ۳۵ موضوع شناسایی شده که مصوبه ستاد بازار دو سال پیش تعیین کرده است، اما دستگاهها کمتر به وظایف خود عمل کردهاند. بازار تهران پیچیده است و مسائل ایمنسازی آن هنوز حل نشده است. این شامل تعارضات مالک و مستأجر، بارانداز و ذخیرهسازی مواد شیمیایی است که نباید از کل کشور به بازار تهران منتقل شود. این مسائل باید به صورت جدی پیگیری شود و سازمان نیز در این زمینه با جدیت ورود کرده است.
وی تصریح کرد: برنامه ما این است که هم آموزش و مهارت، هم مانورها و هم ایمنسازی بازار و ساختمانها با دقت و برنامهریزی کامل پیش رود تا شهروندان تهرانی در مقابل حوادث احتمالی در ایمنی کامل قرار گیرند.
نصیری اظهار کرد: از روز نخست، سازمان ورود جدی به حوزه فناوری و نوآوری داشته و پیشروترین قسمت در شهرداری تهران و کل مناطق و شرکتها محسوب میشود.
نصیری توضیح داد: هماکنون چند پروژه جدی در حوزه فناوری دنبال میشود و گفت: فردا ساعت ۸ صبح جلسه مهمی درباره استقرار دستیار هوش مصنوعی سازمان خواهیم داشت. این دستیار به کارکنان ما امکان میدهد از دادهها و داشتههای خود بهرهبرداری کنند و با امکانات هوش مصنوعی، سناریوهای پدافندی و واقعیت مجازی و افزوده را بررسی کنند.
وی افزود که سازمان با استفاده از اپلیکیشنهای مبتنی بر هوش مصنوعی و نرمافزارهای تخصصی در زمینه زلزله و مدیریت بحران، یکی از هوشمندترین و پیشرفتهترین سازمانهای مشابه در سطح دنیا محسوب میشود.
نصیری گفت: با همکاری دانشگاه شریف، نرمافزار مشترکی برای مدلسازی ریسک شهر تهران تهیه کردهایم که بر اساس دادههای جامع شهر، بیش از یک میلیون سناریو را تحلیل میکند و برنامههای عملیاتی و ایمنسازی دقیق ارائه میدهد.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تأکید کرد: تمام اقدامات ما مبتنی بر هوش مصنوعی و دادهپردازی پیشرفته است و پروژهها بر اساس آخرین تکنولوژیهای روز دنیا طراحی شدهاند. هدف ما این است که ایمنسازی شهر تهران مبتنی بر واقعیترین و بدترین سناریوها باشد و نه فقط تحلیلهای نظری.
وی اشاره کرد که سازمان به دنبال شفافیت در ایمنسازی ساختمانها و زیرساختها است و افزود: تلاش ما این است که اقداماتی که در عمل صورت میگیرد، دقیق، قابل رهگیری و مطابق با استانداردهای جهانی باشد و هیچ اقدامی بدون شفافیت و مستندات لازم انجام نشود.
مسائل اجتماعی و امنیتی باید همزمان در نظر گرفته شود
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با تاکید بر اهمیت توجه همزمان به جنبههای اجتماعی و امنیتی ساختمانها و فضاهای شهری گفت: من اگر فردا صبح به یک ساختمان سر بزنم، میتوانم کالبد آن را ببینم، اما واقعیت این است که حجم انبوه فروشندگان و فعالیتهای اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در برخی موارد نیاز است قوه قضائیه یا نهادهای بالادستی کنار مدیریت بحران باشند و اقداماتی صورت گرفته که وضعیت را نسبت به قبل بهبود بخشیده، اما مشکلاتی هم وجود دارد. برای مثال، برخی افراد پارکینگها را به محل فروش موبایل تبدیل کردهاند و گاهی یک مغازهدار چهار مغازه اجاره میکند.
نصیری با اشاره به اهمیت مقاومسازی ساختمانها گفت: برخی ساختمانها گروه c هستند؛ یعنی در شرایط عادی مشکل ندارند اما در زلزله فرو میریزند. تشخیص مرکز طراحی این سازهها بر اساس جمعیت موجود انجام شده است که این یک نکته بسیار مهم است.
وی همچنین درباره تخلیه جمعیت گفت: با فرض حجم بالای مردم در این فضاها، تخلیه آنها به شکل ایمیل یا اطلاعرسانی ساده امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: برخی بدهیها و تخلفات هم به شهرداری منطقه برمیگردد، اما در مجموع اقدامات بهبود یافتهاند.
رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به همکاری با گروههای آتشنشانی گفت: بسیاری از خواستههای ما توسط شهرداری و دیگر نهادها اجرا شده است.
وی همچنین به موضوع پناهگاهها پرداخت و افزود: پناهگاهها نیازمند سامانه هشدار سریع هستند؛ در غیر این صورت، اگر آژیر هشدار به هر دلیلی فعال نشود یا سیستم دچار مشکل شود، پناهگاه کارایی خود را از دست میدهد. وقتی صدای تیراندازی یا انفجار شنیده میشود، زمان مناسبی برای پناه گرفتن نیست.
نصیری یادآور شد که مطالعاتی با متخصصین انجام شده و هدف از طراحی پناهگاهها، محافظت مردم در برابر موج انفجار و پرتاب اجسام ناشی از آن است.
وی ادامه داد: موضوع این نیست که ما به تنهایی مسئول باشیم؛ بلکه عموم مردم نیز باید بدانند که پناهگاهها برای محافظت نسبی طراحی شدهاند، نه اینکه از اصابت مستقیم حفاظت کنند.
وی با بیان اینکه در زمان جنگ بیش از ۵۰۰ پناهگاه شناسایی شده بود، گفت: با گذر زمان بسیاری از این پناهگاهها از بین رفتهاند و تنها ۱۷۰ مورد باقی مانده است. برخی از این پناهگاهها در ایستگاههای منتخب مترو و برخی دیگر در خطوط فعلی مترو قرار دارند.
رئیس سازمان مدیریت بحران تأکید کرد: پناهگاهها باید استانداردهای پدافند غیرعامل را رعایت کنند. مثالهای برخی کشورها نشان میدهد که پناهگاهها به شکل اصولی و با استانداردهای حفاظتی طراحی میشوند، نه اینکه بدون هیچ استانداردی مردم را جمع کنند.
وی در ادامه گفت: مدارس، پارکینگهای اداری و تجاری که دارای زیرزمین هستند، میتوانند به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار گیرند، اما دستورالعمل جدید سازمان مدیریت بحران کشور، که در سایت پایداری ملی منتشر شده، مشخص میکند که جانپناهها باید در برابر بمباران و انفجارها محافظت ایجاد کنند.
نصیری افزود: پس از جنگ و یا حوادث مشابه، باید شهرداریها و دستگاههای مسئول استان همکاری کنند و استانداری مجوزهای لازم را صادر نماید تا مردم بتوانند از پناهگاهها استفاده کنند. طبقه همکف و نزدیکی به شیشهها جای مناسبی برای پناه گرفتن نیست و باید این موضوع در طراحی و آمادهسازی پناهگاهها لحاظ شود.
