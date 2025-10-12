به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج صنایع دستی، با بیان اینکه مهر اصالت ملی هر دو سال یک‌بار با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی و اصالت هنر ایرانی در حوزه صنایع دستی برگزار می‌شود، افزود: در این برنامه، به جای نگاه فاخر، بر جنبه‌های مصرفی و کاربردی محصولات تأکید می‌شود.

رجایی تصریح کرد: محصولات شرکت‌کننده بر اساس معیارهایی نظیر قیمت متناسب با قدرت خرید، امکان تولید انبوه یا نیمه‌انبوه و طراحی مناسب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

مدیرکل آموزش و ترویج صنایع دستی با اشاره به تفاوت عمده این دوره با دوره‌های گذشته، خاطرنشان کرد: در این دوره، برگزاری برنامه به طور کامل به ادارات کل استان‌ها واگذار شده تا از ظرفیت‌های بومی و محلی برای ارتقای کیفی و کمی صنایع دستی استفاده شود.

وی دامه داد: مهر اصالت ملی ۱۴۰۴ اثرمحور است و از نگاه فردمحور دوری شده است. به همین دلیل، محدودیت خاصی برای تعداد آثار ارسالی وجود ندارد، اما توصیه می‌شود هر فرد حداکثر پنج اثر ارائه دهد.

رجایی در پایان ابراز امیدواری کرد که تداوم برگزاری این برنامه در سطح استان‌ها، به شکوفایی صنایع دستی مناطق مختلف کشور و توسعه زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و تحقق اقتصاد هویت‌بنیان شود.