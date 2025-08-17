به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، سیدعلی شریفی معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان با اشاره به اینکه در دوره ۱۲ روزه جنگ تحمیلی ضمن حضور شیفتی پرسنل معاونت، اقدامات مختلفی متناسب با شرایط موردی در انجام گرفت، یادآور شد: در همان مراحل ابتدایی پس از حمله رژیم صهیونیستی، جلسه‌ای با نمایندگان مدیریت بحران کشور، سازمان برنامه و بودجه و بنیاد مسکن کشور برای هماهنگی و تقسیم وظایف تشکیل شد.



شریفی افزود: در این زمینه با تشکیل تیم‌های تخصصی ارزیابی ساختمان‌های آسیب‌دیده، با همکاری کارشناسان سازمان، نمایندگان بنیاد مسکن، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان، ضمن بازدید میدانی از محدوده‌های مورد اصابت، نسبت به گروه‌بندی ساختمان‌های مذکور بر اساس سطح خسارت وارده اقدام شد.

وی بیان داشت: سپس هماهنگی‌های مرتبط با مناطق مختلف شهرداری و نمایندگان مدیریت بحران مناطق، برای انجام اقدامات متناسب مانند پیگیری تعمیر یا تعویض پنجره‌ها و شیشه‌های ساختمان‌های آسیب‌دیده، استخراج چک لیست ارزیابی و کنترل، منطبق با شیوه‌نامه ارائه خدمات حمایتی و ارزیابی، پیگیری اعزام کارشناس و متخصصین مرتبط جهت ارزیابی ساختمان‌های آسیب‌دیده و سایر مراحل مربوطه انجام گرفت.

معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان عنوان داشت: در ادامه پس از ابلاغ شیوه‌نامه ارائه خدمات حمایتی، ارزیابی ایمنی و برآورد خسارات، همه مراحل و پیگیری‌های مرتبط، متناسب با مراحل تعریف‌شده در شیوه‌نامه انجام گرفت.

شریفی خاطرنشان کرد: اقدامات مرتبط دیگری مانند حضور در جلسات اضطراری، پیگیری از ستادهای مناطق جهت ارسال گزارش‌های مربوطه، مرتب‌سازی و مستندسازی فرم‌های فیزیکی ارزیابی خسارات ساختمانی دریافتی از بنیاد مسکن و سازمان نظام مهندسی و جمع‌بندی آمار ساختمان‌های آسیب‌دیده به تفکیک مناطق صورت پذیرفت.

به گفته وی، حضور در مناطق طی بازسازی و تسهیل در اخذ تصمیمات و ارائه راهنمایی‌ها و هماهنگی‌ها، و همچنین ایفای نقش به عنوان دبیرخانه ستاد راهبری بازسازی برای اجرایی شدن کامل مصوبات و شیوه نامه‌ها بخش دیگری از فعالیت‌های معاونت پیشگیری و کاهش خطر سازمان بود.