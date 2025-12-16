به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در سیصد و هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر اقدامی در مراکز شهربانو صورت گرفته با حمایت شهرداری و ارکان مختلف مدیریت شهری و شورا بوده است، اظهار کرد: به لحاظ کیفی و کمی شاهد توسعه اقدامات در دوره ششم مدیریت شهری بودیم.
وی افزود: اقدامات قطعاً کافی نیست و ظرفیت بانوان در تهران ظرفیت فوقالعاده ای است و اثربخشی بالایی دارد. بضاعت ما این بود و با همکاریها تکمیل خواهد شد. تا به حال فرصت کافی بیان ظرفیتها و اقدامات را نداشتیم.
اردبیلی با بیان اینکه ۱۹ شهربانو در سال ۱۴۰۰ وجود داشت، خاطرنشان کرد: دو مرکز تخریب شده بود که بازسازی شد. دو شهربانو ۴ و ۱۲ هنوز فعال نشده بودند که فعال شدند. امروز به ۲۴ شهربانو در تهران رسیدیم و تا پایان سال به ۲۵ شهربانو میرسیم. یک مرکز نیز به صورت شبانه روزی فعال است.
وی با اشاره به وجود هشت مرکز شهر دخت در تهران و دستیابی به اهداف برنامه، تصریح کرد: ۶۴ ساختمان کوثر در سال ۱۴۰۰ به ما تحویل داده شده بود اما امروز به ۱۲۴ ساختمان کوثر فعال رسیدیم. ۱۰ مرکز به لحاظ ملکی و حقوقی مشکل داشت که تعریض شد و با احتساب این ۱۰ مورد، میتوان تعداد مراکز را ۱۳۴ مورد اعلام کرد.
اردبیلی با بیان اینکه ۴۸۰ بهره بردار در مراکز ما خدمات ارائه میدهند، یادآور شد: به صورت میانگین ۲۲ مدل خدمت در هر شهربانو ارائه میشود. برای توسعه متر به متر مراکز زحمات زیادی کشیده شده است.
وی افزود: یک متر از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع بدون تشریفات سازمان املاک و مستغلات واگذار نشده و تلاش برای واگذاری به درستی و شفافیت است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به خلق بستر کنشگری، اظهار کرد: یکی از مصادیق آن ایجاد ریحان شهرهاست که جنس اصیلی دارد و بانوان مسائل مربوط به این قشر را دنبال میکنند. بین هزاران ایده و رویداد در ریحان شهرها ۵۳۰ مجموعه طرح احصا شد و ۳۰ هزار کنشگر در حال نقش آفرینی هستند.
اردبیلی با بیان اینکه گره خوردن ظرفیت زنانه به ظرفیت خانواده شرایط مطلوبی ایجاد میکند، یادآور شد: تلاش ما بر این است که گروههایی که از خدمات استفاده نمیکنند، درگیر موضوع شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: مدلهای مشارکتی ما متنوع است که میتوان به ایده هزاران امید، تهران دخت و تهران دانشگاه اشاره کرد که در بخش تهران دانشگاه ۴۵۰ گروه کنشگری فعال هستند.
