به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مرکز این زمین‌لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۳.۷۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۳۹.۹۱ درجه شرقی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.