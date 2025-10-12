به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۳.۷۷ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۳۹.۹۱ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۷ ریشتر اتیوپی را لرزاند.
