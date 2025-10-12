تحقق ۸۳ درصدی منابع عمومی بودجه استان تهران در نیمه نخست ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، داود طبرسا مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران از تحقق ۸۳ درصدی منابع عمومی بودجه استان تهران طی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: عملکرد منابع عمومی استان در این مدت به مبلغ ۳۰۱ هزار میلیارد تومان (۳۰۱ همت) رسیده که بیانگر رشد ۲۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.
وی با اشاره به سهم بالای درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی استان افزود: درآمدهای مالیاتی طی ششماهه نخست امسال با تحقق ۸۲ درصدی به ۲۹۶ همت رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است. این رقم نشان میدهد ۹۸ درصد از کل درآمدهای وصولی استان تهران از محل مالیاتها تأمین شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در ادامه اظهار داشت: درآمد سایر دستگاههای اجرایی استان در این دوره ۵ همت بوده که معادل ۱۶۴ درصد تحقق و رشد ۱۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان میدهد.
طبرسا در تبیین جزئیات درآمدهای مالیاتی گفت: در بخش مالیاتهای مستقیم، بیشترین درآمد به ترتیب از محل مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی (۱۵۸ همت)، مالیات حقوق بخش خصوصی (۲۶ همت) و مالیات مشاغل (۱۲ همت) حاصل شده است. همچنین بیشترین رشد درآمدی مربوط به مالیات بر واحدهای مسکونی گرانقیمت (۱۱۹ درصد) و مالیات نقل و انتقال سهام (۹۸ درصد) بوده است.
وی افزود: در میان مالیاتهای مستقیم، مالیات نقل و انتقال املاک (۹۸ درصد)، مالیات مستغلات (۹۱ درصد) و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی (۸۵ درصد) بیشترین درصد تحقق را داشتهاند؛ در حالی که مالیات مشاغل (۳۹ درصد) و مالیات بر انواع خودروهای سواری و دوکابین (۴۷ درصد) کمترین میزان تحقق را به خود اختصاص دادهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مالیاتهای غیرمستقیم اشاره کرد و گفت: «بیشترین درآمد این بخش به ترتیب از محل مالیات بر ارزش افزوده (۴۵ همت)، درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۳۷ (۱۵ همت) و مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل (۷ همت) به دست آمده است.»
به گفته نماینده وزیر، بیشترین رشد در مالیاتهای غیرمستقیم مربوط به درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۳۷ (۱۸۹ درصد) و عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور (۱۱۷ درصد) بوده است. همچنین مالیات بر ارزش افزوده (۱۲۷ درصد) و درآمد حاصل از یک درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۷ (۱۰۳ درصد) بالاترین درصد تحقق را داشتهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دادههای ششماهه نخست امسال بیانگر پویایی نظام مالیاتی استان تهران، بهبود کیفیت وصول درآمدها و افزایش سهم مالیات در تأمین بودجه عمومی است؛ روندی که با استمرار انضباط مالی و شفافیت عملکرد، در ماههای آتی نیز ادامه خواهد داشت.
