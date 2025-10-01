آیین رونمایی از پوستر سومین دوره جایزه ملی غزل در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از پوستر سومین دوره جایزه ملی غزل ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، شاعران و فعالان ادبی در استان زنجان برگزار شد. این جایزه که به نام شاعر نامدار معاصر، حسین منزوی، بنیان‌گذاری شده است، امسال با تغییراتی در ساختار بخش‌ها و با هدف گسترش دامنه مخاطبان وارد سومین دوره اجرایی خود می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در این مراسم با اشاره به سابقه شکل‌گیری جایزه گفت: ایده اولیه این رویداد در سال ۱۳۹۳ در نشست مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبریز مطرح شد و پس از بررسی‌های تخصصی، استان زنجان به عنوان میزبان انتخاب گردید. هدف از برگزاری این جایزه، پاسداشت غزل و گسترش فرهنگ شعر و ادب فارسی است.

وی افزود: شخصیت ادبی حسین منزوی نه تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی شناخته شده است و در برخی دوره‌ها، آثاری از کشورهای استرالیا، کانادا و آمریکا به عنوان پایان‌نامه‌های دانشگاهی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان همچنین به استقبال گسترده از دو دوره گذشته اشاره و اظهار کرد: در آخرین دوره، نزدیک به ۱۸۰۰ اثر از سراسر کشور در سه بخش تک‌اثر، مجموعه آثار و پژوهش به جشنواره ارسال شد.

وی از تغییرات امسال خبر داد و گفت: بخش پژوهش حذف شده و به جای آن، بخش ترانه اضافه شده است تا این ژانر ادبی نیز فرصت حضور و بروز در جشنواره را داشته باشد.

حجت الاسلام مجتهدی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر زنجان از حمایت مجموعه شورا و شهرداریزنجان از برنامه های فرهنگی در زنجان خبرداد و گفت: سردیس استاد حسین منزوی و سایر مفاخر زنجان در مجموعه فرهنگی و تفریحی سبزمیدان این شهر نصب خواهد شد.

دبیر اجرایی سومین دوسالانه جایزه ملی غزل، نیز در این مراسم اظهار داشت: جایزه امسال در سه بخش تک‌اثر، مجموعه غزل و ترانه برگزار می‌شود. قالب آثار در بخش ترانه آزاد است و باید در داخل کشور چاپ شده و مربوط به سال ۱۴۰۲ باشد.

حسن پاکزاد افزود: فرایند دریافت آثار، داوری و اعلام نتایج به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد تا دقت و سرعت در اجرا افزایش یابد.

وی همچنین تاکید کرد: این جایزه در دو زبان فارسی و ترکی برگزار می‌شود هرچند در دوره‌های پیشین استقبال از بخش ترکی کمتر بوده است، اما امیدواریم با همکاری برگزیدگان دوره‌های گذشته و اساتید برجسته، مشارکت بیشتری در این بخش داشته باشیم.