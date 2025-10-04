به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدی ظهر شنبه در جلسه کارگروه اجتماعی استان زنجان اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی به شکل جزیره‌ای و پراکنده انجام می‌شود که نیازمند بازنگری سیاست‌ها بوده و باید وفاق در برنامه‌های فرهنگی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست سال اعتبار فرهنگی به ادارات کل ارشاد واریز نشده است، تاکید کرد: باید در تقویم فرهنگی و هنری دغدغه‌های فرهنگ و ارشاد در نظر گرفته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در نیمه دوم سال برگزاری جشنواره ملی فیلم‌های کمدی را داریم، یادآور شد: این جشنواره قرار است امسال برای نخستین بار به میزبانی زنجان برگزار شود و اجرای موفق آن نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها است.

وی افزود: جشنواره بین‌اللملی پانتومیم با حضور چهار کشور به دلیل نیاز به منابع مالی معلق مانده و اگر کمک سایر ارگان‌ها نباشد نمی‌توان آن را به منصه ظهور رساند.

محمدی با بیان اینکه ساخت سریال زندگی رضا روزبه نیز ۲۰ میلیارد هزینه نیاز دارد، ابراز کرد: سازنده فیلم خواستار احیای تفاهم‌نامه برای تامین مبالغ آن است‌.

وی تصریح کرد: هیچ برنامه فرهنگی و هنری بدون هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌ها نه در زنجان و نه در هیچ استان دیگری قابلیت اجرا ندارد و اگر دغدغه فرهنگی داریم، باید با هم حرکت کنیم.