پاکزاد: فراخوان سومین دوسالانه «جایزه ملی غزل حسین منزوی» منتشر شد

دبیر اجرایی جایزه سومین دوسالانه ملی غزل حسین منزوی گفت: سومین دوره جایزه ملی غزل حسین منزوی با هدف گرامیداشت مقام ادبی این شاعر برجسته و ترویج هنر فاخر غزلسرایی، از ۹ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز میشود. علاقهمندان تا ۱۵ آبانماه ۱۴۰۴ فرصت دارند آثار خود را برای شرکت در این رویداد ملی به دبیرخانه ارسال کنند.
حسن پاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این دوره با تمرکز بر پاسداشت یاد زندهیاد حسین منزوی و حمایت از شاعران غزلسرا، در چهار بخش اصلی برگزار میشود و درصدد است تا با گرد هم آوردن شاعران فارسیزبان و ترکیزبان، بستر مناسبی برای رشد و دیدهشدن غزل معاصر فراهم کند.
دبیر اجرایی جایزه سومین دوسالانه ملی غزل حسین منزوی گفت: بخشهای جایزه پاکزاد با اشاره به تنوع بخشهای رقابتی این دوره افزود: سومین دوسالانه ملی غزل حسین منزوی در چهار بخش برگزار خواهد شد که شامل غزل فارسی (تک اثر)، غزل ترکی (تک اثر)، مجموعه غزل (کتاب منتشرشده در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳)، ترانه (به زبان فارسی یا ترکی) به عنوان بخش ویژه است.
وی تأکید کرد: شرکتکنندگان در بخشهای «تک اثر» و«ترانه» باید پنج اثر خود را صرفاً از طریق سامانه اینترنتی جشنواره ارسال کنند. در بخش «مجموعه غزل»، کتابهای ارسالی باید دارای مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و در بازه زمانی اعلامشده منتشر شده باشند.
دبیر اجرایی جایزه منزوی با اشاره به شرایط عمومی شرکت در این رقابت ادبی خاطرنشان کرد: تمامی آثار باید در قالب غزل و به زبان فارسی یا ترکی باشند. ذکر نام شاعر در متن اثر مجاز نیست و منجر به حذف اثر خواهد شد. آثار پذیرفتهشده یا برگزیده در دورههای گذشته این جایزه، امکان شرکت مجدد در این دوره را ندارند.
پاکزاد در خصوص جدول زمانبندی رویداد، افزود: آغاز دریافت آثار: ۹ مهرماه ۱۴۰۴ پایان مهلت ارسال آثار: ۱۵ آبانماه ۱۴۰۴ برگزاری آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان: ۱۹ و ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار، به نشانی اینترنتی رسمی جشنواره www.festivalzanjan.ir مراجعه کنند.
وی افزود: مشارکت نهادهای فرهنگی و داوران برجسته این رویداد ملی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و با همراهی و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق بازرگانی زنجان و جمعی از شاعران و منتقدان برجسته کشور در حوزه داوری برگزار میشود.
پاکزاد با دعوت از همه شاعران فارسیزبان و ترکیزبان کشور برای حضور در این جشنواره گفت: امیدواریم سومین دوره جایزه ملی غزل حسین منزوی همچون دورههای گذشته با استقبال پرشور شاعران سراسر کشور همراه شود و شاهد کشف و معرفی استعدادهای تازه در حوزه غزل و ترانه باشیم.
نظر شما