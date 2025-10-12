  1. استانها
تأمین نهاده‌های دامی برای رفع دغدغه دامداران با جدیت پیگیری می‌شود

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: تأمین نهاده‌های دامی در راستای رفع دغدغه دامداران از اولویت‌های استان بوده و با جدیت پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی صبح یکشنبه در جریان بازدید از مجتمع دامداری مرک در قالب برنامه‌های یکشنبه‌های صنعتی تولیدی، بیان کرد: بحث تأمین نهاده‌های دامی موضوعی کشوری است و وزارت جهاد کشاورزی برای رفع این مشکل برنامه‌هایی دارد.

وی اظهار داشت: تأمین نهاده‌های دامی در راستای رفع دغدغه دامداران از اولویت‌های استان بوده که در راستای رفع دغدغه دامداران از اولویت‌های استان است و با جدیت پیگیری می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین این موضوع در نشست استانداران با رئیس جمهور هم مطرح و پیگیری خواهد شد، گفت: شرکت گاز طبق قانون، گازرسانی را تا ورودی مجتمع انجام داده و اجرای انشعابات داخل مجموعه باید با سرمایه گذاری واحدها و حمایت جهاد کشاورزی صورت گیرد.

هاشمی با بیان اینکه اعتبارات مورد نیاز برای گازرسانی به واحدهای فعالف در صورت امکان از محل منابع اعتباری سال ۱۴۰۴ تأمین خواهد شد، گفت: برای تأمین راه دسترسی مناسب هم لازم است دستگاه‌های متولی اقدامات لازم را تدبیر کنند.

