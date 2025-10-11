  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

رفع دغدغه‌های عشایر خراسان جنوبی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت هماهنگی بین‌دستگاهی تاکید کرد و گفت: باید تدابیر ویژه برای رفع مشکلات جامعه عشایری استان اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در سومین جلسه شورای عشایر خراسان جنوبی، با تأکید بر لزوم ساماندهی امور عشایر و تعیین تکلیف منابع آبی مرزی، گفت: برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای حل دغدغه‌های عشایر ضروری است.

وی با اشاره به برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در کشورهای همسایه، اظهار داشت: حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی و منابع آبی استان یک موضوع ملی است و همه دستگاه‌ها باید برای مدیریت آن همکاری کنند.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از صبر و پایداری عشایر در مقاطع مختلف تاریخی به ویژه دوران دفاع مقدس، افزود: عشایر با وجود سختی‌ها، همواره نقش مهمی در حفاظت از مرزها و پشتیبانی از نظام داشته‌اند.

هاشمی، تأمین به‌موقع سوخت و آرد زمستانه را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و بیان کرد: در فصل سرما نباید هیچ نگرانی در زمینه تأمین سوخت و آرد برای عشایر وجود داشته باشد.

وی بر حمایت از مشاغل خانگی در مناطق عشایری تأکید کرد و گفت: استان آمادگی کامل برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی عشایر را دارد.

استاندار خراسان جنوبی بر ساماندهی دام‌های غیرمولد، نظارت بر کشتارگاه‌ها و توجه به مسیرهای سیلابی تأکید کرد و گفت: باید تدابیر لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی به مردم مناطق عشایری اتخاذ شود.

