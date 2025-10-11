به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در سومین جلسه شورای عشایر خراسان جنوبی، با تأکید بر لزوم ساماندهی امور عشایر و تعیین تکلیف منابع آبی مرزی، گفت: برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی برای حل دغدغه‌های عشایر ضروری است.

وی با اشاره به برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در کشورهای همسایه، اظهار داشت: حفاظت از سفره‌های آب زیرزمینی و منابع آبی استان یک موضوع ملی است و همه دستگاه‌ها باید برای مدیریت آن همکاری کنند.

استاندار خراسان جنوبی با قدردانی از صبر و پایداری عشایر در مقاطع مختلف تاریخی به ویژه دوران دفاع مقدس، افزود: عشایر با وجود سختی‌ها، همواره نقش مهمی در حفاظت از مرزها و پشتیبانی از نظام داشته‌اند.

هاشمی، تأمین به‌موقع سوخت و آرد زمستانه را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و بیان کرد: در فصل سرما نباید هیچ نگرانی در زمینه تأمین سوخت و آرد برای عشایر وجود داشته باشد.

وی بر حمایت از مشاغل خانگی در مناطق عشایری تأکید کرد و گفت: استان آمادگی کامل برای پرداخت تسهیلات به طرح‌های مشاغل خانگی عشایر را دارد.

استاندار خراسان جنوبی بر ساماندهی دام‌های غیرمولد، نظارت بر کشتارگاه‌ها و توجه به مسیرهای سیلابی تأکید کرد و گفت: باید تدابیر لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی به مردم مناطق عشایری اتخاذ شود.