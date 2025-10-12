پتر: آنچه که در دسترس داریم باید علیه استعمار به کار بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، «زیاد پتر» از آفریقای جنوبی که علیه رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه شکایت را مطرح کرده بود در «هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی؛ یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه» گفت: خداوند در قرآن فرموده است که متجاوزان را دوست ندارد و ما به عنوان مسلمان باید مسئول تعهدات دینی خود باشیم، آنچه که در فلسطین در حال رخ دادن است نسل کشی و یک کابوس است که علیه مردم غیر نظامی و بی‌دفاع فلسطین در حال وقوع است.

وی ادامه داد: نمی‌خواهم راجع به همه وحشی‌گری‌های رژیم صهیونیستی صحبت کنم، به عنوان یک وکیل حقوق بشری در دعاوی راجع به بی‌عدالتی‌های رژیم صهیونیستی در آفریقای جنوبی و دیگر کشورها شرکت می‌کنم.

این وکیل از آفریقای جنوبی گفت: دعوای ما علیه رژیم صهیونیستی در دیوان لاهه بسیار مشهور شد، آنهایی که در ارتش اسرائیل فعالیت می‌کردند را مورد پیگیری قرار دادیم؛ مکرون رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی راجع به حماس و مقاومت گفت، رهبران آنها باید از صحنه فلسطین محو شوند و این اظهارات مکرون است که توسط نتانیاهو نیز تاکید شد.

پتر ادامه داد: هیچ امنیتی برای حماس وجود نخواهد داشت، این غیر قابل پذیرش است و دولت فلسطین از قدیم وجود داشته است و شناسایی آن چیز جدیدی نیست، من قرآن را خوانده‌ام اما در حقوق بین‌الملل، حقوق مقاومت به حقوق تعیین سرنوشت، وابسته است و این یک حق قانونی است که هر آنچه که در دسترس داریم باید علیه استعمار به کار بگیریم و علیه اشغال غیرقانونی مبارزه کنیم و بجنگیم.

وی تاکید کرد: نباید تسلیم روایت غرب شویم، آمریکا در همه جنایت‌ها و رژیم صهیونیستی کمک می‌کند، فلسطین حق دارد گل سرزمینش را به قبل از ۱۹۴۵ بازگرداند. من دیروز به موزه قصر رفتم و دیدم که حضرت آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای در آنجا زندانی بوده‌اند و همینطور نلسون ماندلا نیز در زندان بود و جنگیدند تا آزاد شدند. باید تا زمان آزادی بجنگیم وگرنه آزاد نخواهیم شد.