خبرگزاری مهر، گروه استانها: در روزهای اخیر، با وجود تشدید فعالیتهای رسانهای و تبلیغاتی جریانهای معاند انقلاب اسلامی، همدان بار دیگر نشان داد که دارالمؤمنین بودن تنها لقب تاریخی نیست، بلکه واقعیتی زنده و ریشهدار در رفتار و بینش مردم این خطه است.
جریانات ضدانقلاب از همه انواع آن با طمع به برخی شایعات شکل گرفته در فضای مجازی که از مدتی پیش با هدف ضربه زدن به امنیت روانی جامعه، تلاش داشتند از حضور دانشجویان عراقی در دانشگاه بوعلیسینا همدان بهرهبرداری سیاسی کنند، تمام توان خود را بر این محور متمرکز کرده بودند تا فضایی متشنج و دروغین از روابط علمی و فرهنگی میان دانشجویان ایرانی و عراقی ارائه دهند.
آنان با انتشار اخبار جعلی، تصاویر ساختگی و تحلیلهای مغرضانه در شبکههای اجتماعی، کوشیدند التهاب کاذب ایجاد کنند و همدان را به صحنه اعتراضات و آشوبهای خیابانی بکشانند، اما هوشیاری مردم، دانشگاهیان و نیروهای انقلابی سبب شد این سناریو به شکستی کامل منجر شود.
معاندان با طراحی عملیات روانی از خارج کشور و استفاده از صفحات مجازی وابسته، ادعا کردند میان برخی دانشجویان داخلی و عراقی تنشهایی شکل گرفته و تلاش کردند از طریق تحریک احساسات قومی و مذهبی، زمینه ناآرامی در محیط دانشگاهی فراهم کنند.
در همین حال، با رصد دقیق نیروهای امنیتی و همکاری تنگاتنگ با مسئولان دانشگاه، مشخص شد تمام این ادعاها فاقد پایه واقعی بوده و صرفاً بخشی از پروژه رسانهای برای تخریب روابط علمی میان ایران و عراق است؛ روابطی که بر پایه اخوت اسلامی و تعامل فرهنگی و جبهه عظیم مقاومت با خون شهدایی بزرگ همچون ابومهدی المهندس و حاج قاسم سلیمانی بنا شده و هر ساله موجب پیشرفت علمی هر دو ملت میشود.
همچنین در این اقدام رسانهای، بر برخورد قاطع با هرگونه تفرقهافکنی و نیز بیعفتی و نقض حریم بانوان در جامعه از سوی هر فردی تصریح شد.
در این میان، مردم بصیر و مؤمن همدان با درک درست از شرایط و اهداف دشمنان، با سکوت هوشمندانه و عدم همراهی با شایعات، نقشه فتنهانگیزان را نقش بر آب کردند. خانوادههای شهدا، روحانیون، اساتید دانشگاه، فرهنگیان و حتی دانشجویان خود دانشگاه بوعلیسینا در بیانیهها و مواضع مختلف تأکید نمودند که استان همدان هیچگاه اجازه نخواهد داد محیطهای علمی کشور به بستری برای طرح نقشههای سیاسی دشمن تبدیل شود.
آنان ضمن حمایت از روابط دوستانه میان دانشجویان کشورهای اسلامی، بر حفظ شأن دانشگاه و آرامش علمی تأکید کردند تا فضا همچنان در مسیر رشد فکری و فرهنگی باقی بماند.
با ورود نیروهای انتظامی و امنیتی به مدیریت میدانی و استقرار منطقی در نقاط حساس، اطمینان خاطر جامعه تقویت شد و هرگونه احتمال سوءاستفاده از فضاهای دانشگاهی از میان رفت. این حضور هوشمند، بدون ایجاد محدودیتهای بیمورد، موجب تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت شد و تجربهای موفق از مدیریت انقلابی در برخورد با سناریوهای ترکیبی دشمن را رقم زد.
گزارشهای رسمی نیز بیانگر این حقیقت است که در تمام روزهای مورد نظر، هیچگونه تجمع، تظاهرات یا رفتار آشوبطلبانه در شهر همدان رخ نداده، و تمام فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و خدماتی شهر طبق روال عادی ادامه یافته است.
شکست معاندان در همدان پیام روشنی برای اتاقهای فکر ضدایرانی داشت؛ اینکه مردم انقلابی ایران و بهویژه شهر همدان که یادآور مردان بزرگی همچون آیتالله مدنی، سلمان فارسی و شهدای عزیز دوران دفاع مقدس است، هیچگاه فریب القائات رسانهای و عملیات روانی دشمن را نخواهند خورد. این انسجام اجتماعی نهتنها سبب حفظ امنیت استان شد، بلکه بار دیگر نشان داد مدل مردمی و ایمانیِ امنیت، مؤثرتر از هر ابزار سخت است.
همدان امروز با آرامش، همدلی و اعتماد عمومی مسیر رشد خود را در حوزههای علمی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی ادامه میدهد و همانگونه که در دورانهای حساس گذشته سنگر مقاومت بوده، امروز نیز برجستهترین نماد وفاداری مردم به آرمانهای امام و انقلاب به شمار میرود.
در نهایت، پروژه ناآرامسازی همدان با شکست کامل بسته شد و استان، با تکیه بر ایمان و هوشیاری مردمش، الگویی در حفظ امنیت پایدار و هوشمند شد؛ الگویی که با وحدت نیروهای مردمی، دستگاههای مسؤول و نهادهای انقلابی، مسیر آینده را روشنتر از همیشه میسازد.
کارشناس رسانهای: نقش رسانههای متعهد در خنثیسازی توطئه همدان
رضا حجازی، پژوهشگر رسانهای، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به شکست کمپین نرمسازی رسانهای معاندان در همدان، تأکید کرد: مردم هوشیار همدان با حضور آگاهانه خود در فضای مجازی، توطئه اخیر دشمن را خنثی کردند.
وی افزود: شبکههای معاند و بلاگرهای فراری با هدف ایجاد ناامنی روانی و القای یأس در جامعه اقدام به راهاندازی این کمپین کرده بودند که با واکنش بهموقع رسانههای متعهد و مردم غیور استان مواجه شدند.
حجازی خاطرنشان کرد: تجربه موفق همدان در مقابله با این توطئه نشان میدهد که با تقویت سواد رسانهای، حمایت از تولیدکنندگان محتوای متعهد و فعالسازی ظرفیتهای بومی میتوان در برابر هرگونه جنگ نرم دشمن ایستادگی کرد.
وی در پایان تصریح کرد: ملت ایران همچون همیشه ثابت کردهاند که در صحنه مقابله با دشمنان نظام، سربازانی هوشیار و پایدار هستند.
مدیریت هوشمند رسانهای، نقشه معاندان را در همدان خنثی کرد
رضا زنداسرار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسانههای همدان در جریان حواشی اخیر دانشگاه بوعلیسینا نقش اثرگذار و هوشمندانهای ایفا کردند، اظهار کرد: در حالیکه برخی جریانهای معاند در روزهای گذشته با انتشار اخبار جعلی و تولید محتوای تحریکآمیز در فضای مجازی تلاش داشتند چهرهای متشنج از همدان القا کنند، جامعه رسانهای استان با رویکردی دقیق، متعهد و مسئولانه، فضای خبری را مدیری کرد و مانع از شکلگیری هرگونه التهاب و آشوب شد.
مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان عنوان کرد: رسانههای بومی و انقلابی با تمرکز بر اطلاعرسانی شفاف و انتشار مطالب مستند، اجازه ندادند شایعات و دروغسازیهای معاندان بر افکار عمومی تأثیر بگذارد. این رسانهها بهویژه در موضوع دانشجویان عراقی دانشگاه بوعلیسینا، با رویکرد علمی و متین نسبت به واقعیتها پرداختند و مانع از بهرهبرداری سیاسی و رسانهای دشمنان شدند.
زنداسرار خاطرنشان کرد: عملکرد هوشمند و هماهنگ خبرنگاران همدان باعث شد که تلاشهای برنامهریزیشده برای ایجاد دوگانگی میان دانشجویان و مردم استان بیثمر بماند و آرامش کامل در فضای عمومی شهر تداوم یابد.
وی افزود: رسانههای همدان ثابت کردند که در مواقع حساس، نهتنها نقش ناظر و اطلاعرسان دارند، بلکه به عنوان ستونهای اصلی ثبات اجتماعی عمل میکنند. وقتی جریانهای بیگانه با هدف تحریک احساسات قومی یا مذهبی، فضای مجازی را از اخبار ساختگی پر کردند، خبرنگاران همدانی با تکیه بر اصول حرفهای، واقعیتها را برای مردم روشن کردند. این صداقت و سرعت عمل باعث شد افکار عمومی به سمت آرامش و اعتماد بیشتر به رسانههای داخلی سوق پیدا کند.
مدیرعامل خانه مطبوعات عنوان کرد: امروز در همدان رسانهها به معنای واقعی کلمه، رسانههای مسئول هستند؛ رسانههایی که در خدمت مردم و حافظ امنیت روانی جامعهاند. نقش آنان در مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان، شایسته تقدیر است و این عملکرد پیام روشنی برای شبکههای معاند دارد که نمیتوانند با ابزار دروغ و تحریف، اعتماد ریشهدار مردم همدان را از میان ببرند.
وی ادامه داد: خانه مطبوعات استان ضمن حمایت از اصحاب رسانه در مسیر اطلاعرسانی صحیح، برنامههایی برای توانمندسازی خبرنگاران در حوزه سواد رسانهای و مقابله با شایعات دارد تا این ظرفیت در آینده بیش از پیش تقویت شود.
زنداسرار خاطرنشان کرد: مردم همدان، همانگونه که در طول تاریخ بارها در برابر تهدیدها و فتنهها ایستادگی کردهاند، این بار هم نشان دادند هوشیاری اجتماعی و اعتماد به رسانههای محلی، بهترین راه خنثیسازی توطئههای دشمنان انقلاب است.
به گفته وی، آرامش امروز در شهر همدان نتیجه همدلی مردم، مسئولان و جامعه رسانهای استان است؛ همافزاییای که باعث شد هیچگونه تجمع یا اغتشاشی در شهر شکل نگیرد و همدان همچنان نماد ثبات، بصیرت و وفاداری به ارزشهای انقلاب اسلامی باقی بماند.
ناصر قوامی در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به ظرفیتهای استان همدان در فضای مجازی، اقدامات فعالان این حوزه را موفق و اثرگذار دانست.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان همدان با قدردانی از هوشمندی مردم استان گفت: مردم با فرهنگ همدان در برابر شایعات و هجمههای دشمن، همواره با درایت و عفت اسلامی عمل کردهاند و نگذاشتهاند فضای مجازی آرامش و وحدت این منطقه را برهم بزند.
قوامی با اشاره به هشتگ «الوند تا فرات» به عنوان نمونهای از این رویکرد درست، بیان کرد: وقتی رسانههای ضد انقلاب با شایعهپراکنی قصد تضعیف وحدت ملی و ایجاد تفرقه در جبهه مقاومت را داشتند، فعالان مجازی بسیج در همدان با هوشیاری وارد عمل شدند.
وی افزود: این فعالان با درک درست از شرایط، هشتگ «الوند تا فرات» را که نماد پیوند دشتهای الوند همدان با سرزمینهای فرات است، به نمادی از وحدت ملی و پایداری جبهه مقاومت تبدیل کردند. آنها با تولید محتوای مناسب، این هشتگ را از دست توطئهگران خارج ساختند و فضایی ایجاد کردند که در آن بر پیوند استوار مردم ایران با برادران منطقهای تأکید شد.
مسئول سازمان فضای مجازی بسیج استان همدان با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان، تأکید کرد: کاربران فضای مجازی همدان با بهرهگیری از این میراث غنی، محتوای ارزشمندی تولید میکنند که همسو با فرهنگ اسلامی-ایرانی است. این اقدامات، پاسخی مناسب به جنگ ترکیبی دشمن برای تضعیف انسجام داخلی و وحدت جبهه مقاومت است.
قوامی در پایان با قدردانی از این اقدام هوشمندانه، گفت: برخورد فعالان مجازی بسیج همدان، الگویی موفق برای خنثیسازی توطئههای دشمنان بود. آنها نشان دادند که با آگاهی و خلاقیت میتوان در برابر شایعات ایستاد و از ابزار دشمن برای تقویت وحدت ملی و همبستگی منطقهای بهره برد. این مسیر، همان جهاد تبیین است که رهبر انقلاب بر آن تأکید دارند و جوانان همدانی در این زمینه موفق عمل کردهاند.
گفتنی است؛ در پایان باید تأکید کرد که رویداد اخیر دانشگاه بوعلیسینا و نحوه مواجهه جامعه رسانهای همدان با آن، نمونهای روشن از بلوغ حرفهای و تعهد اجتماعی اصحاب رسانه در این استان بود. رسانههای همدان نشان دادند که در کنار رسالت اطلاعرسانی، نقش مهمی در پاسداری از امنیت روانی، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی دارند.
آنان با هوشمندی و پایبندی به اصول اخلاقی و انقلابی، توانستند فضای خبری را از نفوذ شایعات و القائات معاندان مصون نگه دارند.
امروز همدان، چه در حوزه دانشگاهی و چه در صحنه عمومی، آرامش خود را مدیون این همافزایی میان مردم، مدیران استان و جامعه رسانهای است همافزاییای که دارالمؤمنین همدان را بار دیگر به عنوان نماد آگاهی، ایمان و ثبات در برابر توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی معرفی میکند.
